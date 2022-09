Pro League heeft met Isabelle Mazzara voor het eerst vrouw in Raad van Bestuur

Op de agenda van de Algemene Vergadering van de Pro League, de vereniging van 26 profclubs, stond de hervorming van de Raad van Bestuur. Die bestaat vanaf nu uit zes leden: 2 vertegenwoordigers uit de G5 (Wouter Vandenhaute en Sven Jaecques), 1 vertegenwoordiger van de andere clubs (Philippe Bormans) en 1 bestuurder uit de Challenger Pro League (Harm Van Veldhoven). Die wordt aangevuld met 2 onafhankelijke bestuurders.

Dat worden dus Bart De Smet en Isabelle Mazzara. De Smet is ook al vicevoorzitter van de Volley League, maar vooral voorzitter van het VBO en Ageas. Mazzara is actief in de onderwijswereld als voorzitter van de ULB en het Franstalige gemeenschapsonderwijs. Voetbal is haar niet helemaal vreemd, want van 2013 tot 2019 was ze voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken, met onder meer de Voetbalcel onder haar hoede.

"We gaan voor een kleinere maar daadkrachtige Raad van Bestuur", vertelt Lorin Parys. "Bart De Smet en Isabelle Mazzara zorgen voor een injectie van professionele knowhow en ervaring van buitenaf. Ik ben ervan overtuigd dat hun aanstelling een absolute meerwaarde betekent voor het Belgisch profvoetbal."



De Vergadering keurde daarnaast ook de nieuwe licentievoorwaarden goed, die in

lijn liggen met de doelstellingen uit Football First inzake good governance, financiële stabiliteit van onze clubs en investeringen in jeugdopleiding, damesvoetbal en communitywerking. De clubs keurden ook de organisatie van de Pro League University goed, het nieuwe opleidingsinstituut in samenwerking met de Universiteit Antwerpen dat het bedrijfsbeleid van de clubs zal versterken. De Pro League University start in januari.