Het Parool: "Ex-voetbalster van Ajax werd betast door Overmars"

Marc Overmars is sinds de lente technisch directeur bij Antwerp. Rond die aanstelling van de Nederlander was toen behoorlijk wat te doen omdat hij een maand eerder door Ajax was weggestuurd na berichten over grensoverschrijdend gedrag. Toen ging het concreet om het versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's.

Maar in Het Parool doen nu ook drie ex-voetbalsters van Ajax hun verhaal. Ze willen anoniem blijven maar zeggen allemaal ook het slachtoffer te zijn geweest van Overmars.

Hij betastte een speelster in de fysioruimte op de massagetafel in aanwezigheid van nog een speelster, zeggen twee toenmalige speelsters. "Hij deed het af als grap, maar zo werd het niet beleefd," aldus een van hen in de krant.

Overmars betrad volgens de twee vaker de fysioruimte, die geldt als een "veilige" ruimte waar ook de trainer niet ongevraagd binnen komt, omdat vrouwen soms zonder shirt of broek op de massagetafel liggen.

Een andere oud-speelster zegt: "ik wist van een paar speelsters dat ze ervaringen hadden die niet in de haak waren".

Op de vraag of Ajax aanwijzingen heeft dat ook spelers van Ajax Vrouwen te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag door Marc Overmars, zegt een woordvoerder dat de club niet ingaat "op vragen over individuele (groepen) vrouwen die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag".