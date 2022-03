Vandenbempt en Courtois over Overmars: "De timing is verkeerd, dit is veel te snel"

Het stof rond de aanstelling van Marc Overmars bij Antwerp zal niet gauw gaan liggen. Dat de club nu voor de Nederlander kiest, zorgt voor een schokeffect in het Belgische voetbal. "Al kan ik me voorstellen dat Paul Gheysens niet begaan is met wat er wordt gezegd", zegt Peter Vandenbempt. Samen met Imke Courtois neemt hij het nieuws van de dag onder de loep.

Veel te snel voor Overmars zelf

"Ik was zeker en vast verrast, zeker zo vlak na de feiten", is de eerste reactie van Imke Courtois op de aanstelling van Marc Overmars bij Antwerp. Dat hij na het schandaal in februari opnieuw aan de slag gaat, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Toch kan het, volgens Courtois. "Hem bannen is misschien iets te streng. Ik denk dat hij in dit geval wel een tweede kans verdient, maar dit is te snel omwille van zelfinzicht." "Ik denk dat die man wel enkele maanden nodig heeft om aan zichzelf te werken. Hij moet beseffen wat hij gedaan heeft en moet misschien eens luisteren bij de slachtoffers, als die daar open voor staan. Op een kleine 2 maanden, kan je volgens mij niet tot dat inzicht komen."

Ik zou in zijn plaats toch een veel langere periode hebben ingelast waarin ik met mezelf en mijn omgeving in het reine zou komen. Peter Vandembempt

Daar is Peter Vandembempt het volledig mee eens. "Het is gewoon veel en veel te snel na wat er is gebeurd. Het is veel te snel voor de slachtoffers van het grensoverschrijdend gedrag en voor Marc Overmars zelf." "Als je dat jarenlang hebt gedaan, als dat allemaal klopt, dan heb je toch problemen. Ik had begrepen dat hij toch ergens had gezegd dat hij aan zichzelf ging werken, ik denk niet dat dat op anderhalve maand voor elkaar is." "Dus ik zou in zijn plaats toch een veel langere periode hebben ingelast waarin ik met mezelf en mijn omgeving in het reine zou komen en daarna weer aan de slag gaan. In dat opzicht is dat het meest ongelukkige in deze zaak: de timing, dat het veel te snel is."

Marc Overmars nam niet de tijd om even te bezinnen.

Rol als sportief directeur en als mens

"Er zijn natuurlijk 2 versies van Marc Overmars die je niet van elkaar kan scheiden", gaat Vandenbempt voort. "Met de ene wil niemand iets te maken hebben, de andere wil een hele reeks clubs ook graag hebben als sportief directeur. Met zijn ervaring, internationale contacten en bewezen metier." "Het is in elk geval zo dat men zich bij Antwerp zeer bewust was van de lawine, de tsunami, de orkaan van kritiek die ze zouden krijgen voor deze beslissing op dit moment. Dus het is niet zo dat ze daar naïef zijn geweest." Niet naïef. Maakt Antwerp dan ethisch gezien de verkeerde keuze? "Het sportieve - en wat Marc Overmars kan bijbrengen - woog blijkbaar zwaarder dan de kritiek die ze daarvoor konden krijgen. En ook tegenover de ethische afweging die ze moesten maken in deze periode, zo kort na de gebeurtenissen."



Tegenwoordig kan je niet voorbijgaan aan de gevoeligheden die leven binnen een maatschappij. Imke Courtois

"Langs de andere kant hoor je bij de mensen van Antwerp ook dat als zij zouden wachten tot de storm is gaan liggen en Marc Overmars eventueel weer klaar is om aan de slag te gaan, hij voor Antwerp niet meer haalbaar zal zijn", voegt Vandenbempt toe als kanttekening. "Het is natuurlijk een internationaal vermaarde technisch directeur die wel zeer hoog op het lijstje stond van wel meer clubs in Europa."

Is dat dan belangrijk genoeg voor een voetbalclub om alle andere bezwaren te negeren? "Uiteraard, die leven voor het sportieve", voegt Imke Courtois toe. "Maar tegenwoordig kan je niet voorbijgaan aan de gevoeligheden die leven binnen een maatschappij." "Je kan die onmogelijk uit elkaar trekken en enkel zeggen dat het een goede zaak is om Overmars aan boord te nemen."

Is Paul Gheysens verblind door ambitie?

Verblindende ambitie van Paul Gheysens