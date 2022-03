Straf nieuws bij Antwerp: bij Ajax weggestuurde Marc Overmars wordt sportief directeur

Overmars (48) was sinds 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax, waar hij in de jaren 90 ook als speler successen boekte, waarna hij voor Arsenal en Barcelona de flank afdweilde. Hij speelde 86 keer voor Nederland.



De sportieve lof de voorbije jaren was groot, hij maakte Ajax weer groot in Europa. In 2017 speelde Ajax de finale van de Europa League, in 2019 de halve finales van de Champions League. Dit seizoen won Ajax zijn groep op het kampioenenbal met 18 op 18, al ging het er tegen de gang van het spel uit in de 1/8e finales tegen Benfica



Al die successen leverden Overmars in december een contractverlenging tot 2026 op bij Ajax, dat de voorbije 3 jaar ook de titel pakte.



Maar Overmars viel begin februari van zijn troon. Na het #MeToo-schandaal dat losbarstte rond de Nederlandse entertaintmentshow The Voice of Holland kreeg Ajax-CEO Edwin van der Sar tal van klachten van vrouwelijke persoonsleden. Overmars erkende zijn fout, de samenwerking kende een onmiddellijk en pijnlijk einde.

Maar nauwelijks enkele weken later keert de man terug in de voetballerij bij Antwerp. Het gedrag van Overmars houdt Antwerp-voorzitter Paul Gheysens niet tegen om hem te benoemen tot sportief directeur. Die functie was bij het stamnummer 1 niet ingevuld. Tot nu beredderde algemeen manager Sven Jacques ook de sportieve gang van zaken.