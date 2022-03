Ongeloof bij NRC-journalist die onderzoek deed naar Overmars: "Wat zegt dat over waarden van Antwerp?"

"We hebben lang gesproken met Marc, geluisterd naar wat er gebeurd is en hem verteld wat onze normen en waarden zijn. Dat is een match", liet Sven Jaecques optekenen bij de aanstelling van Overmars. Woorden die bij NRC-journalist Fabian van der Poll, die onderzoek voerde naar de zaak, hard binnenkwamen. "Hoe kan dát gedrag matchen met de normen en waarden?"