Cercle Brugge schuift coach Thalhammer opzij, assistent Muslic neemt roer over

Dominik Thalhammer heeft het nog geen jaar uitgezongen in Brugge. De 52-jarige Oostenrijker nam vorig jaar in november over van Yves Vanderhaeghe en loodste Cercle meteen naar een veilige plek in het klassement met 24 op 30.

Een vervolg breien aan dat succes bleek dit seizoen een pak moeilijker. Cercle Brugge kon in 9 matchen slechts één zege boeken tegen Anderlecht en kon in zijn laatste 7 wedstrijden slechts 3 punten sprokkelen.

Afgelopen weekend gaf de Vereniging nog een 2-0-voorsprong uit handen tegen KV Oostende. Uitgerekend voorganger Yves Vanderhaeghe gaf Thalhammer dus het beslissende duwtje overboord.

Het bestuur moest niet ver zoeken naar een opvolger voor de Oostenrijker, want assistent Miron Muslic krijgt het vertrouwen. De 40-jarige Bosnische Oostenrijker zal vanaf morgen de trainingen leiden met Jimmy De Wulf.

Muslic, een voormalige aanvaller uit de Oostenrijkse competitie, zit ook net geen jaar bij Cercle. Hij was ervoor even trainer bij het Oostenrijkse SV Ried, maar zette na 10 matchen zonder zege al na drie maanden een stap opzij.