Het grote transferoverzicht: deze renners hebben in 2023 een nieuwe ploeg

Er wordt links en rechts nog wel een zegeruiker uitgedeeld, maar voor de meeste teams betekende de Ronde van Lombardije van afgelopen weekend het einde van het seizoen. De collectieve winterstop zal - in tegenstelling tot bijvoorbeeld in het voetbal - niet bruisen van de transferactiviteit, want het gros van de deals is al een tijdje afgerond. Een overzicht.

Quick Step-Alpha Vinyl: pas in 2023 lopen heel wat contracten af

Bij Quick Step-Alpha Vinyl (volgend jaar Soudal-Quick Step) was er door de vele lopende contracten weinig ruimte om op de markt te gaan. Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) vervult zijn jeugddroom en trekt naar de ploeg van Patrick Lefevere. Casper Pedersen (DSM) mag zich ontplooien als loods en Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) is een eerste versterking voor de klimkern. Iljo Keisse wordt ploegleider, Mark Cavendish moet nu echt afscheid nemen van The Wolfpack en ook Zdenek Stybar (BikeExchange) behoort niet meer tot het meubilair. Dries Devenyns knoopt er (in principe) nog een jaartje aan vast, Stijn Steels moet andere oorden opzoeken.

Zdenek Stybar verlaat de stal van Patrick Lefevere.

Alpecin-Deceuninck: meer dan Philipsen en Van der Poel

Alpecin-Deceuninck gaat voort zonder Tim Merlier, maar investeert in Vuelta-ritwinnaar Kaden Groves (BikeExchange) en ook belofte Jensen Plowright is een zeer talentvolle snelheidsduivel. Om de nachtrust van uithangbord Mathieu van der Poel te bevorderen, werd er ook aangeklopt bij puncher Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) en allrounder Søren Kragh Andersen (DSM). Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise) is klaar voor de stap hogerop.

Kaden Groves zal nu niet meer tegen Jasper Philipsen sprinten.

Lotto-Soudal: gebruikt iemand nog zijn clausule?

Lotto-Soudal (volgend jaar Lotto Dstny) botste op zijn financiële limieten en de onzekerheid over de WorldTour. Lennert Van Eetvelt, 2e in de Baby Giro, promoveert net als Liam Slock vanuit het jeugdteam en Bingoal-Pauwels Sauzen-WB verloor met Arjen Livyns, Milan Menten en Matthijs Paasschens een trio. De Nederlandse kampioenentrui van Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) draagt voortaan ook een Belgisch randje, de sprinttrein van Caleb Ewan werd aangevuld met Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ). Al is het voor Lotto Dstny bang afwachten of kopmannen niet zullen aansturen op een vertrek. Sommigen hebben een ontsnappingsclausule in hun contract bij degradatie uit de WorldTour en het is niet onmogelijk dat ze ondanks het vangnet van de wildcards voor 2023 toch eieren voor hun geld kiezen en voor zekerheid over meerdere jaren gaan. Tim Wellens (UAE), Steff Cras (TotalEnergies) en Harm Vanhoucke (DSM) vonden het alleszins tijd voor andere lucht, Philippe Gilbert kan rentenieren. De transfer van een nieuwe CEO is nog niet afgerond.

Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn rijdt nu in Belgische loondienst.

Intermarché-Wanty-Gobert: focus op Biniam Girmay

Het boerenjaar van Intermarché-Wanty-Gobert wordt ook weerspiegeld op de transfermarkt. Alexander Kristoff (Uno-X), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Jan Hirt (Soudal-Quick Step), Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious) en Jan Bakelants hebben (al dan niet gedwongen) de wegwijzers naar de uitgang gevonden. Kopman Biniam Girmay zal evenwel niet mopperen met de ervaring die Rui Costa (UAE) en Mike Teunissen (Jumbo-Visma) meebrengen. De Belgische afdeling werd ververst met Rune Herregodts, Arne Marit (beiden Sport Vlaanderen-Baloise), Tom Paquot en Laurenz Rex (beiden Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) en Dries De Pooter (Hagens Berman Axeon). Ook Dion Smith (BikeExchange) en Lilian Calmejane (AG2R-Citroën) kregen een contract.

Mike Teunissen wordt een van de lijfwachten van Biniam Girmay.

Jumbo-Visma: Nederlandse dubbelslag

Bij de allerrijkste teams heeft Jumbo-Visma zijn sterrenensemble nog een upgrade gegeven. Na het afscheid van Tom Dumoulin was een Nederlands uithangbord een must en het is een dubbele portie geworden. Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) wordt de bliksemafleider van Wout van Aert in de klassiekers, Wilco Keldermann (Bora-Hansgrohe) keert terug naar het oude nest. Er was ook nog voldoende geld voor hardrijder Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), Hongaars kampioen Attila Valter (Groupama-FDJ) en de zeer beloftevolle Thomas Gloag (Trinity). Naast Dumoulin werd er ook afscheid genomen van Mike Teunissen (Intermarché-Wanty-Gobert), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) en Chris Harper (BikeExchange).

Wout van Aert en Dylan van Baarle zijn voortaan ploegmakkers.

Ineos Grenadiers: nog meer de kaart van de jeugd

Bij Ineos Grenadiers zullen ze toch wat jaloers turen naar de machtspositie die Jumbo-Visma inneemt. Net nu ze eindelijk Parijs-Roubaix gewonnen hadden, vertrekt Dylan van Baarle. Een vervanger is er niet, want Ineos investeerde weer fors in de ronderenners. De haters zullen het misschien niet appreciëren, maar de Hayters-broers zijn voltallig: ook Leo - winnaar van de Baby Giro - werd aan de haak geslagen. Net als Joshua Tarling (winnaar WK tijdrijden bij de junioren) en goudklomp Thymen Arensman (DSM). Connor Swift (Arkéa-Samsic) en junior Michael Leonard maken de inkomende lijst compleet. Ineos wordt dus nog wat meer een crèche, zeker als je kijkt naar de leeftijd van de vertrekkers. Richard Carapaz wil bij EF-EasyPost voor de Tour gaan, Adam Yates liet zich verleiden door UAE, Eddie Dunbar mikt op vrijheid bij BikeExchange en Richie Porte is gestopt. Carlos Rodriguez, een van de superjonkies, zou dan weer in 2024 naar Movistar trekken.

Thymen Arensman is het zoveelste jonge rondetalent bij Ineos Grenadiers.

UAE: de bulldozer bleef in de garage

En UAE, de allerrijkste ploeg van het lot? Het was al bij al een "kalme mercato". Tim Wellens (Lotto-Soudal) moet wat meer zuurstof in de klassiekers bieden, Adam Yates (Ineos Grenadiers) moet een scenario zoals op de Col du Granon zien te vermijden. De Sloveen Domen Novak (Bahrain-Victorious) en Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) zijn eerder versterkingen in de breedte, Fernando Gaviria wordt gedumpt. Of Jay Vine nog kan worden losgeweekt bij Alpecin-Deceuninck, is nog maar de vraag.

Adam Yates is weg bij Ineos Grenadiers.

BikeExchange trekt blik open, Groupama-FDJ en zijn jongeren, leegloop bij DSM

Wat hebben de overige WorldTour-ploegen dan uitgestoken? Vooral BikeExchange wil niet meer afhankelijk zijn van de traditionele kopmannen en trok veel vers bloed aan. Eddie Dunbar (Ineos Grenadiers), Chris Harper (Jumbo-Visma) en Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl) kwamen al ter sprake, ook Italiaans kampioen Filippo Zana (Bardiani), Aussies Blake Quick en Rudy Porter en Europees beloftekampioen Felix Engelhardt moeten voor schwung zorgen bij de grijze muis. AG2R-Citroën verspeelde Bob Jungels aan Bora-Hansgrohe, waar ze het vertrek van Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) willen compenseren. De Duitsers proberen Ruben Guerreiro nog bij EF-EasyPost los te weken. Cofidis en Astana bleven nagenoeg muisstil, al worden ze wel gelinkt aan Nairo Quintana. Bahrain-Victorious stond Dylan Teuns in augustus al af aan degradant Israel-Premier Tech en kon geen vette vis overtuigen, EF-EasyPost zet vol in op Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Bij Groupama-FDJ is Arnaud Démare loodsen Jacopo Guarnieri (Lotto Dstny) en Ramon Sinkeldam (B&B Hotels) kwijt, maar de Fransen hebben in hun eigen boezem gekeken en zullen - al dan niet op iets langere termijn - de vruchten plukken van de 7 talenten die overstappen van hun opleidingsploeg. Kijk vooral uit naar Lenny Martinez, Romain Grégoire en Reuben Thompson. Bij Movistar is de linkerkant van het blad blanco (Fernando Gaviria wordt wel gemeld), rechts palmt het pensioen van Alejandro Valverde alles in. Trek-Segafredo sluit Thibau Nys en Mathias Vacek (denk aan het WK voor beloften) in de armen, bij DSM kunnen Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) en Patrick Bevin (Israel-Premier Tech) de verdere leegloop niet verdoezelen. Na het vertrek van Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Cees Bol (B&B Hotels), Casper Pedersen (Soudal-Quick Step) en Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) wordt de spoeling wel erg dun.