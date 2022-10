Putte-Kapellen sluit morgen Belgische wielerseizoen af: "Tevreden over deelnemersveld"

"Anders had deze traditiewedstrijd geen kans op overleven gehad. Het is sowieso moeilijk om op het einde van het seizoen nog een sterk, internationaal, gestoffeerd deelnemersveld bijeen te krijgen en ook de organisatiekosten liggen op die manier een pak lager."

"Wat betreft het deelnemersveld mogen we best tevreden zijn. Diverse profteams sturen een delegatie naar de Sluitingsprijs.", aldus Simons, die ook organisator is van de Antwerp Port Epic, Schaal Sels en Memorial Rik Van Steenbergen.

Morgen weten we wie de Nederlander Piotr Havik, de laatste winnaar van Putte-Kapellen in 2019, opvolgt op de erelijst. Zoals Simons zegt: "De Sluitingsprijs staat nog steeds mooi op het palmares van de renners." Ook al is het nu een nationale koers, in het verleden wonnen er mooie namen met onder meer Eddy Merckx, Frans Van Looy en Tom Steels.