Hoe staan de Belgian Cats ervoor op het WK basketbal? "De ploeg is nog aan het zoeken"

Op de eerste rustdag van het WK basketbal maakt Kris Meertens de balans op van de eerste 3 groepswedstrijden van de Belgian Cats in Sydney. Onze commentator ziet dat er nog werk aan de winkel is. "Maar het kan nog in zijn plooi vallen", denkt Meertens.

Twee overwinningen en een logische nederlaag tegen de Verenigde Staten: dat is de balans na de eerste 3 groepsmatchen van de Belgian Cats op het WK. Toch een kleine kanttekening: het spelniveau was tot nog toe onder de standaard die België de voorbije jaren zelf gezet heeft. "Zeker tegen Puerto Rico was het echt niet goed", zag ook commentator Kris Meertens. "De coach zei na afloop dat slecht spelen en toch winnen ook een kwaliteit is en dat klopt ook wel ergens. Het is wel goed dat de Cats ondanks hun slechte wedstrijd toch koel gebleven zijn en de zege niet vergooid hebben." België is duidelijk nog op zoek naar de juiste chemie. "Misschien heb ik dat wel een beetje onderschat", geeft Meertens toe. "Er wordt nog gezocht naar een nieuw evenwicht in de ploeg, met veel jonge speelsters erbij. Allemand en Meesseman zijn er ook pas laat bijgekomen."

Emma Meesseman zal meer haar verantwoordelijkheid moeten opnemen, anders gaan de Cats het heel moeilijk hebben in de kwartfinales. Kris Meertens

Emma Meesseman is normaal gezien de rots in de branding, maar heeft dit toernooi vooral in aanval nog niet geschitterd. "Ze oogt wat vermoeid en onderneemt weinig shotpogingen. Is dat een gebrek aan zelfvertrouwen? Dat zou een nieuw gegeven zijn voor haar", weet Meertens. "Meesseman zal toch wat meer haar verantwoordelijkheid moeten opnemen. Daarmee wil ik niet zeggen dat ze elke match 30 punten moet maken. De coach wil de punten ook wat meer verdelen. Maar in de dubbele punten zou ze toch moeten zitten. Anders gaan de Cats het heel moeilijk hebben in de kwartfinales." "Ik denk dat Meesseman heel moe is na een lang WNBA-seizoen. Een week of twee extra rust zou haar goed gedaan hebben. Het zal zeker beter moeten, net als voor de hele ploeg. De Cats halen nog niet het niveau dat ze zouden moeten halen. Stap voor stap kan dat wel nog komen."

Emma Meesseman

"België is nog aan het groeien"

Vandaag mogen de Belgian Cats genieten van een dagje welverdiende rust. Daarna volgt de confrontatie met Bosnië. België verloor zijn jongste 2 matchen van Bosnië, dat op dit WK ook zijn draai nog niet gevonden heeft en al 3 keer verloor. "Ik zie België dit keer wel winnen van Bosnië", meent Kris Meertens. "Doen ze dat, dan is het ticket voor de kwartfinales binnen. Daarna volgt de laatste groepsmatch tegen China, dat een geweldige indruk maakt. Aan die ploeg is jarenlang gebouwd en nu staan ze er helemaal." "Op dit moment zet ik China nog een trapje boven België. De ploeg is nog aan het zoeken. Ook een Hind Ben Abdelkader bijvoorbeeld heeft haar draai nog niet gevonden. Voorlopig is de plaats van Kim Mestdagh nog niet ingenomen. Maar ik geloof er wel in dat het dit toernooi nog goed kan komen voor de Cats."

Ik schrijf de Belgian Cats nog niet af voor de halve finales, maar er is nog veel werk. Kris Meertens

Voor het WK sprak Kris Meertens de hoop uit dat de Belgian Cats de halve finales zouden halen. Blijft dat nog overeind na de eerste 3 groepsmatchen? "Dat weet ik niet", twijfelt onze commentator. "Ik schrijf ze zeker nog niet af, maar er is wel nog veel werk." "Ik denk wel dat ze de komende wedstrijden nog beter zullen gaan spelen. Ik heb het gevoel dat het nog wel in zijn plooi zal vallen. Ik had wel gedacht dat het vlotter zou gaan. Het is duidelijk dat het geen evidentie zal zijn om de halve finales te halen." "Het is een team dat nog aan het groeien is. De toppers als Allemand en Meesseman zijn ook nog jong trouwens. Daar zit nog niet meteen verval op. Deze ploeg zal volgend jaar nog sterker zijn dan nu."