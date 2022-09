Martinez bewierookt "magische" De Bruyne, ook Debast oogst lof: "Beste debuut dat ik al gezien heb"

Het vat vol superlatieven van Roberto Martinez is nog niet tot op de bodem geledigd. Al deed de bondscoach gisteren na de overwinning tegen Wales toch haast een ad fundum. Martinez zag een wedstrijd met twee gezichten, noemde Kevin de Bruyne "de beste spelmaker ter wereld" en strooide lof over het debuut van Zeno Debast. een bloemlezing.

Met een doelpunt en een assist - en vooral een weergaloze eerste helft - was Kevin De Bruyne nog maar eens de smaakmaker bij de Rode Duivels. Minder dan twee maanden voor de WK-start is hij meer dan ooit de gangmaker bij de Belgen. "In het huidige voetbal is Kevin de beste spelmaker die er bestaat", stak bondscoach Roberto Martinez zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Het is vooral de manier waarop hij de wedstrijden ziet, waar hij loopt, ongelooflijk." "Hij zette een magische prestatie neer, en dat was niet de eerste keer. We kunnen alleen maar blij zijn met zo'n speler ter beschikking te hebben."

De verrassing van de avond was de basisplaats van Zeno Debast. De Anderlecht-verdediger hield zich uitstekend stand, maar liet zich in het begin van de tweede helft toch even te gemakkelijk aftroeven bij de tegentreffer. "Ik stond aan de zijlijn te kijken en vroeg mezelf af hoe het mogelijk was dat dit nog maar zijn eerste wedstrijd was. Voor mij was dat de beste prestatie die een debutant onder mij bij de nationale ploeg geleverd heeft. Uit die fase met het tegendoelpunt zal hij leren. Dat zal hem beter en sterker maken."

Alderweireld en Vertonghen stuurden me enorm en dat heeft geholpen Zeno Debast

Debast lijkt op basis van zijn debuut dus te mogen hopen op een WK-selectie. "Alderweireld en Vertonghen stuurden me enorm en dat heeft geholpen om beter in de wedstrijd te komen", bekende hij na afloop. "Ik heb me geamuseerd. Het zou natuurlijk geweldig zijn moest ik erbij zijn op het WK. Ik ben de bondscoach nu al enorm dankbaar. De komende weken en maanden ga ik gewoon voortdoen zoals ik bezig ben."



"Nederland als ideale WK-voorbereiding"