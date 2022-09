Zeno Debast kijkt zijn ogen uit als Duivelse debutant: "Niveau van De Bruyne is indrukwekkend"

De 18-jarige verdediger kijkt zijn ogen alvast uit in Tubeke. “Het gaat er hier nog professioneler aan toe. Er is meer tijd en iedereen kan zijn eigen planning volgen. Je voelt ook dat alle spelers weten waar ze mee bezig zijn."

“Het was een speciaal moment om hier aan te komen. Het is echt een droom die in vervulling gaat. Ik werd door iedereen vriendelijk ontvangen en de bondscoach stelde me meteen op mijn gemak, en vertelde dat ik hier veel kon bijleren en vooral plezier moest maken."

Ook het moment van de selectie-aankondiging zal Debast niet snel vergeten.



"We zaten na de Conference League met Anderlecht in het vliegtuig. Iedereen was naar de persconferentie aan het kijken. Gelukkig dat het vliegtuig nog maar net aan het opstijgen was. Ik had daarom nog juist genoeg verbinding om mijn naam te horen."

"Dat was een speciaal moment voor mij. Er was ook veel blijdschap bij mijn ploegmakkers. Toch had ik eigenlijk niet verwacht dat ik er nu al bij zou zijn."