De Belgische tactiek voor de wegrit: "Koers maken? Niet blindelings in die val lopen"

De jongste kampioenschappen liet België een gretige indruk na. Soms zelfs te onstuimig, denk maar aan het WK vorig jaar in eigen land. De rode draad in de persconferentie was vandaag dan ook dat de Belgen hun lesje geleerd hebben. "We hebben lessen getrokken uit 2021", bevestigde Yves Lampaert, die er ook in Leuven bij was. "We moeten kalmer koersen en mogen niet te veel meegaan in het spel van de Fransen." "Hopelijk vlot de communicatie tijdens de koers wat beter. In België was het heel moeilijk om de koerssituatie te begrijpen door het lawaai." "Maar we moeten de Fransen niet slimmer maken dan ze zijn door onze tactiek hier en nu te onthullen", knipoogde Lampaert, die met veel plezier naar Jasper Stuyven keek.

Vorig jaar was Jasper Stuyven in zijn Leuven nog 4e, maar persoonlijke ambities heeft hij niet meegenomen naar Australië. In Wollongong zal Stuyven mee de rol van Tiesj Benoot als wegkapitein opnemen. "We moeten ervan uitgaan dat we niet alleen moeten controleren", vertelde Stuyven. "Landen als Australië, Nederland en Frankrijk moeten zeker niet doen alsof zij geen kopman hebben." "Het is moeilijk om onze tactiek te concretiseren. We zijn het er allemaal over eens dat Wout van Aert en Remco Evenepoel onze kopmannen zijn. Dat is voor alle partijen een betere uitgangspositie dan vorig jaar." "We gaan proberen om niet dezelfde fouten als vorig jaar te maken", aldus Stuyven. "Het ideale scenario? Het is belangrijk dat Wout en Remco nog geen grote inspanningen hebben moeten leveren voor de laatste rondes."

"Nog landen die hun verantwoordelijkheid moeten nemen"