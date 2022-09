Ons duo in Australië: "Een deelnemer uit het Vaticaan en de vele moorden in Wollongong"

"Tom Dumoulin is toch naar Australië gereisd"

"Dumoulin is met vakantie geweest naar Costa Rica en zit nu in Australië. Zijn familie zou sowieso naar hier afgezakt zijn voor zijn afscheid en hij wilde zelf dus ook nog de reis maken."

"Hij wilde hier zijn afscheid houden en nog een laatste orgelpunt in zijn carrière realiseren, maar hij is een maand geleden toch al gestopt."

Maarten Vangramberen had de ontmoeting met de voormalige Giro-winnaar en wereldkampioen tijdrijden niet meteen verwacht in Australië.

Een ster als Dumoulin wordt natuurlijk aangeklampt. "Ook door een Nederlander, Rien Schuurhuis, weliswaar een Nederlander die rijdt voor Vaticaanstad." En deelneemt zondag aan de wegrit.

"Zijn vrouw is de ambassadrice van Australië in het Vaticaan. In 2032 willen ze naar de Spelen in Brisbane en daarvoor zijn 5 internationale federaties nodig. Waaronder wielrennen. Hij is 40, maar hij zag er wel afgetraind uit."