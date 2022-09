Maarten en Bavo in Australië: "Pizza met mayo, boterzorgen bij Loetsenko"

"Een prachtig land", vertelt Maarten Vangramberen over Australië, waar vandaag het WK van start gegaan is.

"De bevolking is ontzettend lief en sympathiek, maar er is één nadeel. Australiërs zijn ochtendmensen en dat betekent dat alles 's avonds erg vroeg sluit. Om 20 u vind je geen café of restaurant meer dat nog open is."

"En als we dan toch iets vinden om te eten en bijvoorbeeld een pizza bestellen, dan gooien ze daar heel veel mayonaise op..."

Onze VRT-ploeg zit "helemaal alleen" in een klein hotel, al houdt de Kazachse selectie hen gezelschap.

"Aleksej Loetsenko is de kopman bij de profs en hun dokter - een Belg - vertelde me dat hij zich zorgen maakt over het eten."

"Bij een omelet voegen ze een halve kilo boter toe, in de pancakes gaat een halve kilo suiker. Met slagroom bovenop!"

Morgen - maandag - kijkt ons duo na het stevige ontbijt uit naar het WK tijdrijden bij de beloften. Met medaillekansen voor eerstejaars Alec Segaert (19).

"Hij is hier al sinds begin september. Segaert is bovendien een student burgerlijk ingenieur. Heel knap! Hij zou een medaille kunnen pakken."

Of misschien pakt hij zelfs de wereldtiter?