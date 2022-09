Het vliegend gevaar van Wollongong: de Australische ekster

"Ik zen aangevallen door ne vogel"

Ze hadden hem ervoor gewaarschuwd, maar toch was het even schrikken voor Remco Evenepoel toen hij vorige week op z'n trainingsritje aangevallen werd. "Ik zen aangevallen door ne vogel", vertelde hij al lachend aan onze man ter plekke.

"Ik hoop gewoon dat het bij deze ene keer zal blijven, maar ik vrees ervoor. Die vogel bleef de hele tijd boven mijn hoofd vliegen. Het was wel schrikken, maar dat is Australië, zeker? Daar hadden ze me voor verwittigd."

De schuldige voor deze aanvallen is de Zwartrugfluitvogel, of Australische ekster. Deze dominante vogel verdedigt z'n broedgebied fanatiek tegen indringers.