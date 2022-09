Remco Evenepoel: "Weer net niet voor België, dat vind ik nog het meest jammere"

Remco Evenepoel is een vaste klant op het podium van het WK tijdrijden, maar ook in Australië greep hij naast de regenboogtrui. "Puur op waardes rijd ik mijn beste tijdrit, Foss heeft het niet gestolen. Ik zal blijven jagen op de titel." Yves Lampaert was de tweede Belg in de top 10. "Ik heb al betere tijdritten gereden."

Evenepoel: "Puur op waardes rijd ik mijn beste tijdrit ooit"

Remco Evenepoel stond voor de derde keer aan de start van het WK tijdrijden en voor de derde keer stond hij ook op het podium. "Het is mijn tweede bronzen medaille, ik mis nog één kleur. Ik zal elk jaar blijven vechten en jagen op die wereldtitel." De winnaar van de Vuelta strandde op 10 seconden van de wereldtitel. "Foss was eigenlijk een verrassing, want onderweg had ik zijn naam niet gehoord in de communicatie. Het was enkel Küng en Ganna." "Ik had vooral Küng in de gaten en in het laatste deel loop ik nog in op hem, dus Foss moet heel sterk geëindigd zijn. Puur op waardes denk ik dat ik mijn beste tijdrit ooit rijd. Ik denk dat er twee jongens sterker waren dan ik vandaag. Het is zeker niet gestolen", was Evenepoel eerlijk.

Weer net niet voor ons land, dat vind ik nog het meest jammer. Het is al 4 jaar op een rij dat we op het podium staan. Remco Evenepoel

Een ideale voorbereiding had Evenepoel niet, want vorige week moest hij de eindzege nog veilig stellen in de Vuelta. "Het zou een beetje flauw zijn om dat als excuus in te roepen. Ik had vooraf gezegd dat ik sowieso niet teleurgesteld zou zijn, wat het resultaat ook zou zijn." "Derde op 10 seconden is wel heel kort. Weer net niet voor ons land, dat vind ik nog het meest jammer. Het is al 4 jaar op een rij dat we op het podium staan. Wout is al heel kort geweest en ik strand nu ook op 10 seconden." De wind speelde ook een rol. "Ik had het gevoel dat de wind in de tweede ronde strakker stond, ik voelde serieuze windstoten. Maar ik weet niet of dat een rol heeft gespeeld, de wind stond er voor iedereen en is niet gedraaid. Het is een eerlijk resultaat."

Evenepoel was net na zijn finish verbaasd toen hij de naam van de winnaar te horen kreeg. "Van Foss weet je dat hij een goeie tijdrit kan rijden, maar met dit deelnemersveld verwacht je vooral Küng, Ganna en mezelf." "Het is verrassend, maar het is mooi voor het wielrennen. Iemand helemaal anders in de regenboogtrui is goed voor het wielrennen en natuurlijk ook voor hemzelf." Nu wacht nog de wegrit. "Ik hoop dat ik nu kan blijven recupereren. Ik zou hier nu aan tafel al in slaap kunnen vallen. Ik begin het seizoen toch te voelen en ik hoop dat ik kan herstellen, dat zal zeker nodig zijn voor zondag. Een koers van zeven uur, dan moet je fris zijn."

Lampaert: "De winnaar is een grote verrassing"

Yves Lampaert eindigde knap in de top 10. "Ik heb naar mijn gevoel niet mijn beste tijdrit gereden, ik heb er al betere gereden. Ik mag wel tevreden zijn met mijn 9e plaats", zei de ploegmaat van Evenepoel bij Quick Step-Alpha Vinyl. "Ik had gemikt op een plaats in de top 10 en 9e van de wereld is toch niet slecht. Ik hoop dat ik hersteld ben tegen zondag en dat we met de ploeg een sterke prestatie kunnen neerzetten." "De winnaar is een grote verrassing. Ik denk dat niemand rekening heeft gehouden met Tobias Foss. Hij heeft een heel sterke tijdrit gereden. Ik denk dat het voor Foss zelf een verrassing is. Chapeau voor zijn prestatie en hopelijk mag hij zijn trui alle eer aandoen."

De wind heeft een rol gespeeld vandaag. Op bepaalde momenten is er veel wind, op andere momenten is er dan weer niets. Yves Lampaert