Wat een verrassing: Tobias Foss wint WK-tijdrit, Remco Evenepoel pakt weer brons

clock 09:02 09 uur 02. 2 Belgen in de top 10. Yves Lampaert heeft een plekje veroverd in de top 10. Onze landgenoot reed een degelijke tijdrit en eindigt op de 9e plek.

clock 09:01 09 uur 01. Ganna 7e. Filippo Ganna strandt tegen alle verwachtingen in op de 7e plaats op 56 seconden van wereldkampioen Foss.

clock 09:00 09 uur . Tobias Foss is wereldkampioen! Evenepoel pakt brons. Bij het ingaan van de laatste kilometer wordt het duidelijk dat Ganna niet meer aan de tijd zal komen van Tobias Foss. Ook de derde plaats van Remco Evenepoel komt niet meer in gevaar. Onze landgenoot mag tevreden zijn met een 3e plaats.

clock 08:58 08 uur 58. Remco verbetert tijd van Foss niet. Ook Remco Evenepoel kan de tijd van Tobias Foss niet scherper stellen. Remco zal 3e worden.

clock 08:57 08 uur 57. Pogacar strandt op de 5e plek. Hij moet 48 seconden prijsgeven op Foss. Evenepoel is de volgende die over de streep zal komen.

clock 08:57 08 uur 57. Wat kan Remco nog? Wat een spanning! Kung leek op weg naar de wereldtitel, maar in het laatste deel kwam hij niet aan de tijd van Foss. De Noor moet een sterk laatste deel hebben gereden in de straten van Wollongong. Wat kan Evenepoel nog uit zijn benen schudden?

clock 08:55 08 uur 55. Stefan Kung komt niet aan de tijd van Tobias Foss! Hij verliest 2 seconden. Kan Evenepoel Foss nog kloppen?

clock 08:55 08 uur 55. Het gaat nipt worden voor Kung!

clock 08:54 08 uur 54. Kung duikt de laatste kilometer in.

clock 08:54 08 uur 54. Tobias Foss weet geen blijf met zijn stress in de hot seat. Zijn beste tijd zal waarschijnlijk scherper gesteld worden door Stefan Kung.

clock 08:53 08 uur 53. Ethan Hayter zet nog een goeie tijd neer ondanks mechanische pech. Hij klokt de 2e beste tijd voorlopig.

clock 08:49 08 uur 49. Filippo Ganna verliest tijd op Stefan Kung. Op de Mount Ousley moet hij 39 seconden toegeven. Kung is voorlopig op weg naar de wereldtitel, Evenepoel naar een podiumplek.

clock 08:48 08 uur 48. Evenepoel moet 15 seconden prijsgeven op Kung. Het kantelt in het voordeel van Stefan Kung. Remco Evenepoel komt niet aan de tijd van de Zwitser. Hij heeft een achterstand van 15 seconden. Doet Ganna wel beter?

clock 08:46 08 uur 46. Tadej Pogacar komt niet aan de tijd van Kung. Hij geeft 44 seconden toe op de Zwitser. Evenepoel is de volgende die aan het 2e tussenpunt moet passeren. Wat een spanning.

clock 08:44 08 uur 44. Kung beste aan 2e tussenpunt. Foss zette al een straffe tijd neer aan het 2e tussenpunt, maar Kung doet nog beter. Hij is 11 seconden sneller dan de Noor.

clock 08:43 08 uur 43. Nieuwe beste tijd van Tobias Foss. Tobias Foss duikt ruim onder de tijd van Stefan Bissegger. Een toptijd! Wie hem wil kloppen moet beter doen dan 40'02". Hij is 46 seconden sneller dan Bissegger.

clock 08:42 08 uur 42. Sheffield was 21 seconden sneller dan Bissegger aan het 2e tussenpunt, maar moet nu bijna een minuut prijsgeven! Bissegger blijft voorlopig aan de leiding.

clock 08:41 08 uur 41. Stefan Kung heeft Bauke Mollema ingerekend. De Zwitser is de volgende die aan het 2e tussenpunt zal passeren. Cavagna is daar net voorbij gereden en heeft een achterstand van 53 seconden op Foss.

clock 08:40 08 uur 40. Ethan Hayter blijft zich inzetten ondanks de mechanische pech van daarnet. De Brit gooit zich door de bochten op het technische parcours in Wollongong. Hij laat het hoofd niet hangen.

clock 08:39 08 uur 39. Kung ziet Mollema rijden en heeft zo een uitstekend mikpunt. De Nederlander is een anderhalve minuut voor de Zwitser gestart. Heeft Mollema pech gehad of is Kung gewoon bezig aan een huzarenstukje? Het is nog wachten op zijn 2e tussentijd.

clock 08:37 08 uur 37. Evenepoel is momenteel 2 seconden in het voordeel op Ganna. Onze landgenoot is op 18 kilometer van de streep.

clock 08:33 08 uur 33. Foss klopt beste tijd van Sheffield aan 2e tussenpunt. Magnus Sheffield had de tijd van Bissegger aan het 2e tussenpunt al scherper gesteld, maar Tobias Foss doet nog eens 20 seconden beter dan de Amerikaan.

clock 08:31 08 uur 31. Ethan Hayter moet halt houden wegens mechanische pech. De Brit is gefrustreerd en moet verder op een nieuwe fiets.

clock 08:29 08 uur 29. Evenepoel tikkeltje sneller dan Ganna. Filippo Ganna is 3 seconden trager dan Kung aan het 1e tussenpunt. De Italiaan heeft de 5e beste tijd. Evenepoel heeft daar de 2e beste tijd. De tijden van de eerste 6 renners aan dat tussenpunt zitten in elkaars buurt. Sheffield staat op plaats 6 op 4 seconden van Kung.

clock 08:27 08 uur 27. Remco Evenepoel komt heel dicht bij de tijd van Kung aan het eerste punt. Hij verliest nog minder dan 1 seconde.

clock 08:26 08 uur 26. Pogacar verliest 16 seconden op Kung. Pogacar komt niet aan de tijd van Stefan Kung op de Mount Ousley. Doet Remco wel beter dan de Zwitser?

clock 08:25 08 uur 25. De volgende die aan het tussenpunt moet passeren is Tadej Pogacar.

clock 08:24 08 uur 24. Stefan Kung verbetert de beste tijd van Hayter met een seconde op de Mount Ousley. Dat wordt een secondespel tussen de favorieten.

clock 08:22 08 uur 22. Ethan Hayter viert vandaag zijn verjaardag in Wollongong. De Brit verovert de beste tijd op de Mount Ousley, maar de tijden van de favorieten zitten voorlopig in elkaars buurt aan het eerste tussenpunt.

clock 08:20 08 uur 20. Wie Ganna klopt, is wereldkampioen. Karl Vannieuwkerke.

clock 08:19 08 uur 19. Ganna sluit het rijtje af. Filippo Ganna had voor de start nog wat problemen met het vizier van zijn helm. Heeft dat hem wat uit zijn focus gehaald. De Italiaan is begonnen aan zijn opdracht. Pakt hij straks een derde wereldtitel in het tijdrijden?

clock 08:18 08 uur 18. Daar is Remco! Remco Evenepoel trekt zich op gang en begint aan zijn tijdrit. In 2019 werd hij al eens 2e, doet hij vandaag beter? Hij heeft al een nationale en een Europese titel in het tijdrijden.

clock 08:17 08 uur 17. Pogacar is de volgende. Tadej Pogacar rolt van het startpodium in Wollongong. Het klimmetje is op maat van de Sloveen, maar hoe komt hij uit de verf op de andere stroken?

clock 08:16 08 uur 16. Stefan Kung vertrekt! Stefan Kung wordt gelanceerd. De vijfvoudig Zwitserse kampioen tijdrijden heeft al meermaals bewezen dat hij iets speciaals uit zijn benen kan schudden. Hij kroonde zich al 2 keer tot Europees kampioen tijdrijden. Pakt hij eindelijk eens de wereldtitel in zijn favoriete onderdeel.

clock 08:14 08 uur 14. Ondertussen zijn ook Ethan Hayter en Bauke Mollema van start gegaan. Stefan Kung maakt zich op voor zijn tijdrit.

clock 08:14 08 uur 14. Tobias Foss doet meteen beter dan Magnus Sheffield aan het 1e tussenpunt op de Mount Ousley. Hij is 2 seconden sneller dan de Amerikaan. De te kloppen tijd is 8'52".

clock 08:11 08 uur 11. Nieuwe beste tussentijd van Sheffield. Magnus Sheffield heeft de tussentijd van Affini aan het 1e tussenpunt scherper gesteld. Hij doet 9 seconden beter dan de Italiaan.

clock 08:10 08 uur 10. Tadej Pogacar is bezig aan zijn opwarming. De Sloveen zit al glimlachend op zijn tijdritfiets.

clock 08:07 08 uur 07. De volgende 3 starters zijn Mikkel Bjerg, Maciej Bodnar en Remi Cavagna.

clock 08:07 08 uur 07. Het is nog even wachten op een tussentijd van een renner van de 4e golf. Magnus Sheffield moet nog beginnen aan de Mount Ousley, een klim van 700 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%.

clock 08:06 08 uur 06. Nu is het de beurt aan Nelson Oliveira. De viervoudig Portugees kampioen tijdrijden begint aan zijn tijdrit in Wollongong.

clock 08:05 08 uur 05. De camera is gericht op Mikkel Bjerg en Remi Cavagna. Beide renners uiten hun spanning op een andere manier. Bjerg is duidelijk zenuwachtig en Cavagna zit stil en staart geconcentreerd voor zich uit.

clock 08:03 08 uur 03. Tobias Foss rolt van het startpodium. Wat kan de Noor van Jumbo-Visma op dit parcours?

clock 08:00 08 uur . Start golf der favorieten. Magnus Sheffield bijt de spits af van de golf der favorieten. De jonge Amerikaan trekt zich op gang. Over 18 minuten is het de beurt aan Remco.

clock 07:57 07 uur 57. Er moeten nog 14 renners op het startpodium verschijnen straks.

clock 07:53 07 uur 53. Joao Almeida is daarstraks niet van start kunnen gaan wegens ziekte. De Portugees hoopt er zondag wel bij te zijn in de wegrit.

clock 07:48 07 uur 48. Niemand van de 3e reeks zal Stefan Bissegger voorlopig van de 1e plaats stoten. Zijn grootste belagers gaan straks van start in de 4e golf.

clock 07:43 07 uur 43. Remco Evenepoel is bezig aan zijn opwarming voor zijn tijdrit. Om 8.18u schiet de kersverse Vuelta-winnaar uit de startblokken.

clock 07:40 07 uur 40. Niemand van de 3e golf komt voorlopig in de buurt van de beste tijd van Edoardo Affini aan het 1e tussenpunt.

clock 07:35 07 uur 35. Alle renners van de 3e golf zijn onderweg! Om 8u vertrekt Magnus Sheffield. De winnaar van de Brabantse Pijl en van de tijdrit in de Ronde

clock 07:31 07 uur 31. Er staat een stevig windje langs de kust in Wollongong. Er staat een stevig windje langs de kust in Wollongong

clock 07:29 07 uur 29. Voorlopige top 3:. 1. Stefan Bissegger 40'49" 2. Yves Lampaert +22" 3. Bruno Armirail +23" . Voorlopige top 3: 1. Stefan Bissegger 40'49" 2. Yves Lampaert +22" 3. Bruno Armirail +23"

clock 07:27 07 uur 27. Lampaert rijdt goede tijdrit, maar Bissegger is meteen 22 seconden sneller. Lampaert rijdt goede tijdrit, maar Bissegger is meteen 22 seconden sneller

clock 07:26 07 uur 26. Stefan Bissegger verpulvert de tijd van Lampaert. De Europese kampioen doet 22 seconden beter. Hij mag gaan uitrusten in de hot seat. . Stefan Bissegger verpulvert de tijd van Lampaert. De Europese kampioen doet 22 seconden beter. Hij mag gaan uitrusten in de hot seat.

clock 07:24 07 uur 24. Yves Lampaert verbetert de tijd van Bruno Armirail. Hij heeft een goeie tijdrit achter de rug in het Australische Wollongong. Zijn tijd zal niet lang blijven staan, want Bissegger was een tikkeltje sneller aan het 2e tussenpunt. . Yves Lampaert verbetert de tijd van Bruno Armirail. Hij heeft een goeie tijdrit achter de rug in het Australische Wollongong. Zijn tijd zal niet lang blijven staan, want Bissegger was een tikkeltje sneller aan het 2e tussenpunt.

clock 07:23 07 uur 23. Lampaert duikt de laatste kilometer in. . Lampaert duikt de laatste kilometer in.

clock 07:23 07 uur 23. De beste tijd is voorlopig die van Bruno Armirail. Hij doet 14 seconden beter dan Luke Plapp. Yves Lampaert is de volgende die zal finishen. . De beste tijd is voorlopig die van Bruno Armirail. Hij doet 14 seconden beter dan Luke Plapp. Yves Lampaert is de volgende die zal finishen.

clock 07:22 07 uur 22. We wachten in spanning de tijd van Yves Lampaert af. Onze landgenoot zette al een goeie tijd neer aan de 2 tussenpunten onderweg. . We wachten in spanning de tijd van Yves Lampaert af. Onze landgenoot zette al een goeie tijd neer aan de 2 tussenpunten onderweg.

clock 07:20 07 uur 20. Nikias Arndt verovert de 3e beste tijd aan de finish. Hij is 15 seconden trager dan de Italiaan Affini. . Nikias Arndt verovert de 3e beste tijd aan de finish. Hij is 15 seconden trager dan de Italiaan Affini.

clock 07:18 07 uur 18. De 2 eerste renners van de 3e golf zijn al van start gegaan. Nu volgen enkele minder bekende namen. Luke Durbridge zal wel een belletje doen rinkelen. De viervoudige Australische kampioen tijdrijden vertrekt straks om 7.27u. . De 2 eerste renners van de 3e golf zijn al van start gegaan. Nu volgen enkele minder bekende namen. Luke Durbridge zal wel een belletje doen rinkelen. De viervoudige Australische kampioen tijdrijden vertrekt straks om 7.27u.

clock 07:16 07 uur 16. Bissegger zeven seconden sneller dan Lampaert. Bissegger zeven seconden sneller dan Lampaert

clock 07:15 07 uur 15. Bissegger doet beter dan Lampaert. De beste tijd van Lampaert aan het 2e tussenpunt wordt al snel van de tabellen geveegd door Stefan Bissegger. De Europese kampioen heeft er een goed 2e deel opzitten en klokt de beste tijd bovenop de Mount Ousley. Hij is 7 seconden sneller dan Lampaert. . Bissegger doet beter dan Lampaert De beste tijd van Lampaert aan het 2e tussenpunt wordt al snel van de tabellen geveegd door Stefan Bissegger. De Europese kampioen heeft er een goed 2e deel opzitten en klokt de beste tijd bovenop de Mount Ousley. Hij is 7 seconden sneller dan Lampaert.

clock 07:14 07 uur 14. Lampaert klokt de beste tijd aan het tweede tussenpunt. Lampaert klokt de beste tijd aan het tweede tussenpunt

clock 07:13 07 uur 13. Lampaert met de beste tijd aan 2e tussenpunt! Lampaert perst er alles uit op de Mount Ousley en dat werpt zijn vruchten af! Hij klokt de beste tijd aan het 2e tussenpunt! Hij is 1 seconde sneller dan zijn voorganger Armirail. . Lampaert met de beste tijd aan 2e tussenpunt! Lampaert perst er alles uit op de Mount Ousley en dat werpt zijn vruchten af! Hij klokt de beste tijd aan het 2e tussenpunt! Hij is 1 seconde sneller dan zijn voorganger Armirail.

clock 07:12 07 uur 12. Nieuwe beste tijd aan 2e tussenpunt. Bruno Armirail verpulvert de tijd van Luke Plapp aan het 2e tussenpunt. Hij is 14 seconden sneller dan de Australische renner. De volgende die wordt gechronometreerd aan het 2e tussenpunt is Yves Lampaert. . Nieuwe beste tijd aan 2e tussenpunt Bruno Armirail verpulvert de tijd van Luke Plapp aan het 2e tussenpunt. Hij is 14 seconden sneller dan de Australische renner. De volgende die wordt gechronometreerd aan het 2e tussenpunt is Yves Lampaert.

clock 07:07 07 uur 07. Nikias Arndt zet de 3e beste tijd neer aan het 2e tussenpunt. De Duitser is 9 seconden trager dan Luke Plapp. Neilson Powless verovert daarna de 4e tijd op de Mount Ousley. . Nikias Arndt zet de 3e beste tijd neer aan het 2e tussenpunt. De Duitser is 9 seconden trager dan Luke Plapp. Neilson Powless verovert daarna de 4e tijd op de Mount Ousley.

clock 07:04 07 uur 04. Yves Lampaert begint aan de 2e ronde. Straks moet hij nog 1 keer de Mount Ousley afwerken. . Yves Lampaert begint aan de 2e ronde. Straks moet hij nog 1 keer de Mount Ousley afwerken.

clock 06:58 06 uur 58. Alle renners van de tweede reeks zijn het eerste tussenpunt gepasseerd. De beste tijd blijft daar op naam staan van Edoardo Affini. Luke Plapp is slechts 2 seconden trager, Lampaert moet 5 seconden toegeven. Bissegger moet 11 seconden prijsgeven. . Alle renners van de tweede reeks zijn het eerste tussenpunt gepasseerd. De beste tijd blijft daar op naam staan van Edoardo Affini. Luke Plapp is slechts 2 seconden trager, Lampaert moet 5 seconden toegeven. Bissegger moet 11 seconden prijsgeven.

clock 06:55 06 uur 55. Stefan Bissegger klokt de 4e tijd op de Mount Ousley: 9'14". . Stefan Bissegger klokt de 4e tijd op de Mount Ousley: 9'14".

clock 06:54 06 uur 54. Derde tijd voor Lampaert aan het eerste tussenpunt. Derde tijd voor Lampaert aan het eerste tussenpunt

clock 06:54 06 uur 54. Yves Lampaert zet goeie tijd neer op Mount Ousley. Yves Lampaert komt 5 seconden tekort om de beste tijd neer te zetten aan het eerste tussenpunt. Hij is amper 3 seconden trager dan Luke Plapp. De 3e tijd is nu van onze landgenoot. . Yves Lampaert zet goeie tijd neer op Mount Ousley Yves Lampaert komt 5 seconden tekort om de beste tijd neer te zetten aan het eerste tussenpunt. Hij is amper 3 seconden trager dan Luke Plapp. De 3e tijd is nu van onze landgenoot.

clock 06:51 06 uur 51. Bruno Armirail zet de 3e tijd neer aan het eerste tussenpunt. Yves Lampaert moet er elk moment aan komen. . Bruno Armirail zet de 3e tijd neer aan het eerste tussenpunt. Yves Lampaert moet er elk moment aan komen.

clock 06:47 06 uur 47. Sobrero vertrekt. Matteo Sobrero is de laatste renner van de tweede golf die van start gaat in Wollongong. Om 7.14u vertrekt de volgende renner. . Sobrero vertrekt Matteo Sobrero is de laatste renner van de tweede golf die van start gaat in Wollongong. Om 7.14u vertrekt de volgende renner.

clock 06:46 06 uur 46. Daan Hoole, Nikias Arndt en Neilson Powless slagen er niet in om beter te doen dan Edoardo Affini aan het eerste tussenpunt. Ook de 2e snelste tijd van Plapp blijft staan op de Mount Ousley. . Daan Hoole, Nikias Arndt en Neilson Powless slagen er niet in om beter te doen dan Edoardo Affini aan het eerste tussenpunt. Ook de 2e snelste tijd van Plapp blijft staan op de Mount Ousley.

clock 06:45 06 uur 45. Europees kampioen Bissegger trekt zich op gang. Na Lampaert is het de beurt aan Stefan Bissegger. De Zwitser kroonde zich onlangs nog tot Europees kampioen tijdrijden. . Europees kampioen Bissegger trekt zich op gang Na Lampaert is het de beurt aan Stefan Bissegger. De Zwitser kroonde zich onlangs nog tot Europees kampioen tijdrijden.

clock 06:44 06 uur 44. Daar is Yves Lampaert. Daar is Yves Lampaert

clock 06:43 06 uur 43. Yves Lampaert schiet uit de startblokken. Daar is de eerste Belgische renner die zijn opwachting maakt in de tijdrit. Lampaert rolt van het startpodium en begint aan zijn tijdrit. . Yves Lampaert schiet uit de startblokken Daar is de eerste Belgische renner die zijn opwachting maakt in de tijdrit. Lampaert rolt van het startpodium en begint aan zijn tijdrit.

clock 06:42 06 uur 42. Bruno Armirail is de renner die voor Yves Lampaert vertrekt. . Bruno Armirail is de renner die voor Yves Lampaert vertrekt.

clock 06:37 06 uur 37. Ondertussen zijn ook Daan Hoole, Nikias Arndt, Neilson Powless en Aleksej Loetsenko ergens op het parcours van de tijdrit terug te vinden. . Ondertussen zijn ook Daan Hoole, Nikias Arndt, Neilson Powless en Aleksej Loetsenko ergens op het parcours van de tijdrit terug te vinden.

clock 06:36 06 uur 36. Edoardo Affini komt niet aan de tijd van Luke Plapp. Hij komt 3 seconden tekort om de voorlopige leiderspositie over te nemen. . Edoardo Affini komt niet aan de tijd van Luke Plapp. Hij komt 3 seconden tekort om de voorlopige leiderspositie over te nemen.

clock 06:35 Remco Evenepoel koos voor een opwarming op de rollen, Yves Lampaert trok er nog eens op uit voor de tijdrit. 06 uur 35. Remco Evenepoel koos voor een opwarming op de rollen, Yves Lampaert trok er nog eens op uit voor de tijdrit

clock 06:33 06 uur 33. Over 2 kilometer zal Affini finishen. Aan het 2e tussenpunt was hij amper 1 seconde trager dan Luke Plapp, die momenteel de beste tijd heeft aan de finish. . Over 2 kilometer zal Affini finishen. Aan het 2e tussenpunt was hij amper 1 seconde trager dan Luke Plapp, die momenteel de beste tijd heeft aan de finish.

clock 06:31 06 uur 31. Tweede golf. De eerste 2 renners van de tweede golf zijn al van start gegaan. Daan Hoole, Aleksej Loetsenko, Joao Almeida, Yves Lampaert, Stefan Bissegger en Matteo Sobrero zullen straks hun opwachting maken. . Tweede golf De eerste 2 renners van de tweede golf zijn al van start gegaan. Daan Hoole, Aleksej Loetsenko, Joao Almeida, Yves Lampaert, Stefan Bissegger en Matteo Sobrero zullen straks hun opwachting maken.

clock 06:29 06 uur 29. Eerste richttijd van Luke Plapp. Luke Plapp perst er een sprintje uit en doet 3'30" beter dan Bonello! De eerste richttijd is een feit: 41'26". . Eerste richttijd van Luke Plapp Luke Plapp perst er een sprintje uit en doet 3'30" beter dan Bonello! De eerste richttijd is een feit: 41'26".

clock 06:27 06 uur 27. Daniel Jospeh Bonello is de eerste renner die finisht. Hij komt binnen na 44'57". Luke Plapp gaat die tijd straks als scherper stellen. . Daniel Jospeh Bonello is de eerste renner die finisht. Hij komt binnen na 44'57". Luke Plapp gaat die tijd straks als scherper stellen.

clock 06:25 06 uur 25. Affini op 1 seconde van Plapp aan 2e tussenpunt. Edoardo Affini blijft in de buurt van Lucas Plapp na het 2e tussenpunt. Hij is slechts 1 seconde langzamer dan de thuisrijder op de Mount Ousley. . Affini op 1 seconde van Plapp aan 2e tussenpunt Edoardo Affini blijft in de buurt van Lucas Plapp na het 2e tussenpunt. Hij is slechts 1 seconde langzamer dan de thuisrijder op de Mount Ousley.

clock 06:24 06 uur 24. Focus tijdens de opwarming bij Lampaert. Focus tijdens de opwarming bij Lampaert

clock 06:23 06 uur 23. Yves Lampaert is zich momenteel aan het opwarmen voor zijn tijdrit. Hij begint eraan om 6.43u. Kan onze landgenoot net zoals in de Tour de France verrassen als outsider? . Yves Lampaert is zich momenteel aan het opwarmen voor zijn tijdrit. Hij begint eraan om 6.43u. Kan onze landgenoot net zoals in de Tour de France verrassen als outsider?

clock 06:22 06 uur 22. WK wielrennen Goeiemorgen vroege vogels, dit zijn de starturen van de WK-tijdrit bij de mannen

clock 06:20 06 uur 20. Ook Edoardo Affini is goed op weg. Hij rekent Bolivar Espinosa Serrano in. De renner uit Panama startte 3 minuten voor de Italiaan. . Ook Edoardo Affini is goed op weg. Hij rekent Bolivar Espinosa Serrano in. De renner uit Panama startte 3 minuten voor de Italiaan.

clock 06:17 06 uur 17. Toptijd van Plapp aan 2e tussenpunt. Luke Plapp is bezig aan een sterke tijdrit. Hij doet 2'31" beter dan Bonello aan het 2e tussenpunt. . Toptijd van Plapp aan 2e tussenpunt Luke Plapp is bezig aan een sterke tijdrit. Hij doet 2'31" beter dan Bonello aan het 2e tussenpunt.

clock 06:16 06 uur 16. 2e tussenpunt. Danielle Joseph Bonello tikt voor de 2e keer de top aan van de Mount Ousley. Hij zet een tijd neer van 32'54" aan het 2e tussenpunt. . 2e tussenpunt Danielle Joseph Bonello tikt voor de 2e keer de top aan van de Mount Ousley. Hij zet een tijd neer van 32'54" aan het 2e tussenpunt.

clock 06:13 06 uur 13. Luke Plapp raast door de straten van Wollongong. Hij haalt nu ook de renner in die daarnet als 2e gestart is. Enkel Bonello rijdt nog voor hem uit. . Luke Plapp raast door de straten van Wollongong. Hij haalt nu ook de renner in die daarnet als 2e gestart is. Enkel Bonello rijdt nog voor hem uit.

clock 06:11 06 uur 11. De renner die daarstraks als eerste uit de startblokken schoot, is op weg naar het 2e tussenpunt. Hij moet eerst nog de Mount Ousley verteren. . De renner die daarstraks als eerste uit de startblokken schoot, is op weg naar het 2e tussenpunt. Hij moet eerst nog de Mount Ousley verteren.

clock 06:08 06 uur 08. Eerste passage aan de finish. Plapp komt voor het eerst aan de streep. Hij begint aan de 2e en laatste ronde. De Australische renner is goed onderweg. . Eerste passage aan de finish Plapp komt voor het eerst aan de streep. Hij begint aan de 2e en laatste ronde. De Australische renner is goed onderweg.

clock 06:04 06 uur 04. Edoardo Affini is 2 seconden sneller dan Luke Plapp aan het eerste tussenpunt. . Edoardo Affini is 2 seconden sneller dan Luke Plapp aan het eerste tussenpunt.

clock 05:56 05 uur 56. Eerste richttijd van Plapp. Plapp rekent de renner die voor hem gestart is in. Hij stelt de beste tijd aan het eerste tussenpunt van Bonello scherper en zo krijgen we een eerste richttijd: 9'05". . Eerste richttijd van Plapp Plapp rekent de renner die voor hem gestart is in. Hij stelt de beste tijd aan het eerste tussenpunt van Bonello scherper en zo krijgen we een eerste richttijd: 9'05".

clock 05:54 05 uur 54. Affini laatste van eerste golf. Edoardo Affini rolt van het startpodium. De Italiaan was vorig jaar 9e op het WK tijdrijden. Hij is de laatste renner van de eerste golf. Om 6.28u vertrekt de volgende tijdrijder pas. . Affini laatste van eerste golf Edoardo Affini rolt van het startpodium. De Italiaan was vorig jaar 9e op het WK tijdrijden. Hij is de laatste renner van de eerste golf. Om 6.28u vertrekt de volgende tijdrijder pas.

clock 05:53 05 uur 53. Bonello komt boven op de Mount Ousley en zo krijgen we de eerste tussentijd. 9'58" is voorlopig de te kloppen tijd aan het eerste tussenpunt. . Bonello komt boven op de Mount Ousley en zo krijgen we de eerste tussentijd. 9'58" is voorlopig de te kloppen tijd aan het eerste tussenpunt.

clock 05:46 05 uur 46. Luke Plapp vertrekt in Wollongong. Thuisrijder Luke Plapp wordt gelanceerd. Hij werd Australisch kampioen tijdrijden in 2021. Grace Brown reed een sterke tijdrit in eigen land, kan Plapp ook voor eigen volk een goeie prestatie neerzetten? . Luke Plapp vertrekt in Wollongong Thuisrijder Luke Plapp wordt gelanceerd. Hij werd Australisch kampioen tijdrijden in 2021. Grace Brown reed een sterke tijdrit in eigen land, kan Plapp ook voor eigen volk een goeie prestatie neerzetten?

clock 05:45 05 uur 45. Tussenpunten op Mount Ousley. De tussenpunten zijn dezelfde als bij de vrouwen. Op de Mount Ousley worden telkens de tussentijden gechronometreerd. Dat is na 7,2 kilometer en na 24,5 kilometer . Tussenpunten op Mount Ousley De tussenpunten zijn dezelfde als bij de vrouwen. Op de Mount Ousley worden telkens de tussentijden gechronometreerd. Dat is na 7,2 kilometer en na 24,5 kilometer

clock 05:42 05 uur 42. Eerste renner gaat van start! Daniel Joseph Bonello uit Malta bijt de spits af van het WK tijdrijden bij de mannen. Om 5.46u vertrekt een eerste grotere naam. Luke Plapp rijdt dan van het startpodium. . Eerste renner gaat van start! Daniel Joseph Bonello uit Malta bijt de spits af van het WK tijdrijden bij de mannen. Om 5.46u vertrekt een eerste grotere naam. Luke Plapp rijdt dan van het startpodium.

clock 05:41 05 uur 41. De eerste renner neemt plaats op het startpodium. . De eerste renner neemt plaats op het startpodium.

clock 05:37 05 uur 37. Livestream. De livestream van deze wedstrijd kan u bekijken op deze pagina van start tot finish. . Livestream De livestream van deze wedstrijd kan u bekijken op deze pagina van start tot finish.

clock 05:29 05 uur 29. Lampaert start om 6.43u, Evenepoel is om 8.18u aan de beurt. Op de eerste Belg is het een uurtje wachten. Yves Lampaert begint om 6.43u aan zijn tijdrit. Remco Evenepoel schiet om 8.18u uit de startblokken in Wollongong. . Lampaert start om 6.43u, Evenepoel is om 8.18u aan de beurt Op de eerste Belg is het een uurtje wachten. Yves Lampaert begint om 6.43u aan zijn tijdrit. Remco Evenepoel schiet om 8.18u uit de startblokken in Wollongong.

clock 05:28 05 uur 28. Eerste renner vertrekt om 5.42u. Joseph Daniel Bonello uit Malta is de eerste renner die straks van het startpodium rolt. Hij begint eraan om 5.42u. . Eerste renner vertrekt om 5.42u Joseph Daniel Bonello uit Malta is de eerste renner die straks van het startpodium rolt. Hij begint eraan om 5.42u.

clock 05:20 05 uur 20. Tijdrit mannen. Na de vrouwen is het aan de mannen op het WK in Wollongong. Eerst zijn de tijdrijders aan zet. Volgende week zondag volgt de wegrit. De renners werken 2 lokale rondes af van ongeveer 17 kilometer. Onderweg wacht hen een pittig klimmetje van 700 meter aan 6,7%. Deze krijgen ze 2 keer voorgeschoteld. . Tijdrit mannen Na de vrouwen is het aan de mannen op het WK in Wollongong. Eerst zijn de tijdrijders aan zet. Volgende week zondag volgt de wegrit. De renners werken 2 lokale rondes af van ongeveer 17 kilometer. Onderweg wacht hen een pittig klimmetje van 700 meter aan 6,7%. Deze krijgen ze 2 keer voorgeschoteld.

clock 16:28 16 uur 28. Filippo Ganna: "Remco Evenepoel steekt in grote vorm". "Het is morgen eerst uitkijken naar hoe het weer zal zijn. Vandaag was er wat wind, soms zelfs flinke windstoten die onze tijdritfietsen minder manoeuvreerbaar maakt", zegt Filippo Ganna. "Maar het zal voor iedereen hetzelfde zijn. We beginnen er morgen vrij laat aan. We zullen zien." Wat verwacht Ganna van Remco Evenepoel? "Hij steekt in grote vorm. Hij heeft iets uitzonderlijks gepresteerd door de Vuelta te winnen. Morgen proberen we het onderste uit de kan te halen en dan zien we wel wie er mag vieren. Maar voor hetzelfde geld wint er iemand anders." . Filippo Ganna: "Remco Evenepoel steekt in grote vorm" "Het is morgen eerst uitkijken naar hoe het weer zal zijn. Vandaag was er wat wind, soms zelfs flinke windstoten die onze tijdritfietsen minder manoeuvreerbaar maakt", zegt Filippo Ganna. "Maar het zal voor iedereen hetzelfde zijn. We beginnen er morgen vrij laat aan. We zullen zien."



Wat verwacht Ganna van Remco Evenepoel? "Hij steekt in grote vorm. Hij heeft iets uitzonderlijks gepresteerd door de Vuelta te winnen. Morgen proberen we het onderste uit de kan te halen en dan zien we wel wie er mag vieren. Maar voor hetzelfde geld wint er iemand anders."

clock 16:27 16 uur 27. Ganna: "Eerst het weer afwachten". Ganna: "Eerst het weer afwachten"

