"Mixed relay was goede opwarming voor wegrit", zeggen de Belgen in koor

De Belgische ploeg kwam zonder ambities aan de start van de mixed relay. Eens goed diepgaan en zien waar we stranden, dat was het motto voor de start.

"We zijn moe en tevreden", blikt Pieter Serry terug. Ook Quinten Hermans heeft afgezien. "Het was toch een serieuze inspanning", zegt hij. "We waren hier met twee lichtere mannen en een hardrijder, dan doet het soms toch pijn als je moet inpikken op het vlakke. Maar het was zeker een goede prikkel richting zondag."

Dat was dan ook de algemene teneur in het Belgische kamp: de mixed relay werd met het oog op de wegrit bekeken. En in dat opzicht was het een geslaagde onderneming, vinden de Belgen zelf.

"We zijn er zonder kleerscheuren doorgekomen. We kunnen dan ook tevreden terugblikken. Volgens mij zijn we alle drie klaar voor zondag", zegt Van Hooydonck.

"Een goede opwarming voor de wegrit", vat Pieter Serry samen.