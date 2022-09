Topfavoriet Zwitserland wint WK mixed relay, België 8e, baaldag voor Nederland

09 uur 01. Zwitserland is nieuwe wereldkampioen mixed relay: "Ze gaan toch elkaar eens vastpakken".

De Duitse vrouwen komen er niet. Het brons blijft in Australië.

We wachten nog op de Duitsers. Ze hadden 31" achterstand bij het laatste tussenpunt. Kunnen ze het brons nog van de Australiërs afsnoepen?

08 uur 52. Het is officieel: Zwitserland kan juichen. Italië komt wel nog heel dicht: drie seconden is het luttele verschil. Nederland en Duitsland moeten nog binnenkomen, maar zij maken in principe geen kans meer. .