Jens Verbrugghe the day after: "Het is gebeurd, ik probeer mentaal klaar te zijn voor wegrit vrijdag"

De zoon van ex-bondscoach Rik Verbrugghe droomde van een mooie prestatie, in juli had hij zilver gepakt op het EK tijdrijden. Maar een te groot, niet reglementair verzet, dat pas net voor zijn start opgemerkt werd door de UCI, gooide roet in het eten. Juniors mogen maar met een 52-plateau rijden, Verbrugghe had een 53 steken.



"Ik kwam naar hier met een goede conditie en wou iets goeds proberen te doen. En dan gebeurt dit. Het probleem is dat ik na het EK mijn fiets terugstuurde naar de ploeg (de Franse topploeg Groupama-FDJ, red) voor een controle voor de rest van het seizoen."



"Ze hebben mijn crank veranderd en er een 53 opgezet. Dat wist ik niet toen ik mijn fiets terugkreeg. Ik heb er de volgende maanden op getraind, maar dat niet gevoeld." De crank, in het Nederlands kruk, is het verbindingsstuk tussen trapas en pedaal.



Verbrugghe reed zelfs een tijdrit in de rittenkoers Aubel-Thimister-Stavelot. "Ik heb daar gekoerst en mijn fiets was goedgekeurd. Dus ik dacht dat mijn fiets in orde was."