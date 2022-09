7,93 meter per omwenteling? 52-tandwiel of 53 kroontjes? José De Cauwer legt uit

En toch is er een vergissing gebeurd bij de fiets van Jens Verbrugghe. Hoe is dat mogelijk?

"In Australië ging men er dus vanuit dat die fiets zoals altijd klaarstond met een 52 en is de fiets niet meer gecontroleerd."

"Maar de aanpassing is deze keer niet gebeurd, vandaar dus de vergissing: de 53 is blijven staan en werd niet vervangen door een 52."

"Op stages wordt dan een 53-blad gemonteerd (vooral omdat een 52-blad stilaan uit roulatie geraakt), maar in België wordt de fiets dan weer in een originele staat hersteld (met een 52-blad) om te voldoen aan de normen van de juniorecategorie."

"Andere fiets? Niet zoals je een tweede jeansbroek aantrekt"

Opvallend: ook bij de eerste controle van de UCI kort voor de tijdrit was er niets aan de hand.

"Bij een laatste controle heeft men dan vastgesteld dat de afstand bij een volledige omwenteling van de trapas groter was dan de toegelaten 7,93 meter."

Wie is dan in de fout gegaan. De renner of de ploeg? "Men deed het altijd voor Jens en nu is het één keer niet gebeurd. Groupama-FDJ neemt de schuld op zich."

"Aangezien het WK in Australië is, was er ook geen reservefiets. Door de grote reiskosten was er maar één fiets mee."

En op een andere fiets met een andere afstelling van een ander merk kon Jens Verbrugghe natuurlijk geen potten breken.

"Het is niet zoals je een tweede jeansbroek aantrekt. Bij zo'n fiets is alles uitgetekend om zo aerodynamisch mogelijk te zijn. Fysiek verlies je 10-15 procent, mentaal is het een geweldige knak."