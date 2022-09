De oudjes, middenvelders of een paars-witte merel? Extra Time voorspelt de Duivelse defensie

"Ik denk dat de Martinez zal vasthouden aan zijn vaste verdediging. Alderweireld, Vertonghen en dan zal hij een derde man moeten uittesten in dit Nations League-tweeluik", vertelt Heleen Jacques in Extra Time. "Ik zou toch ook nog steeds voor de ervaren oudjes gaan", trad Dennis van Wijk haar bij.

Het verdedigende vraagstuk bij de Rode Duivels blijft het grootste tactische twistpunt voor het nakende WK. Roberto Martinez selecteerde voor deze interlandbreak daarom alvast 10 spelers die in zijn driemansdefensie kunnen postvatten. Het panel van Extra Time kroop gisteren in het hoofd van de bondscoach.

"K2 zoekt K3", krijgt zo een voetbal spin-off.



"Dendoncker lijkt de vooruitgeschoven derde man. Tegen Polen deed het Trio Alderweireld/Dendoncker/Vertonghen het uitstekend. Ik denk dat Martinez opnieuw voor dat triumviraat zal kiezen", orakelt Gert Verheyen.



"Daarnaast zou ik ook Axel Witsel eens uittesten achterin. Hij is op die positie toch verkozen tot speler van de maand bij Atlético Madrid. Al zag ik hem in de derby tegen Real wel geen al te beste beurt maken. Zijn positiespel was zeer twijfelachtig", zag Van Wijk.



"Ik heb soms het gevoel dat hij te veel aan het rondkijken is omdat hij nieuw is op die positie", vond ook Filip Joos. "Faes en Theate staan voorlopig nog onder die ervaren mannen in de barometer van Martinez, denk ik. Toch moet je die jonge kerels in dit tweeluik zeker eens testen."

De clubloze Denayer en de Brugse mannen Boyata en Mechele komen voorlopig niet in aanspraak volgens de gasten aan tafel bij Aster Nzeyimana.

Dan blijft er nog één (paars-)witte merel over.