Twee jaar geleden nog nooit getackeld, nu is Zeno Debast toekomst van Belgische defensie

Een paar minuten voor het opstijgen in Roemenië keek Zeno Debast glunderend naar zijn telefoon. De verdediger hoorde bondscoach Roberto Martinez zijn naam afroepen voor de aankomende interlands. Plots had Anderlecht een extra Rode Duivel aan boord. “Gelukkig moest ik niet wachten tot na de vlucht”, grijnsde Debast op tien kilometer hoogte, ondertussen op weg naar Zaventem. “Dit is een droom die uitkomt. En eerlijk: dit is voor mij een verrassing, want ik had verwacht dat ik bij de beloften moest aansluiten.” Onlogisch is die verbazing niet. Achter de naam van Debast staan nog maar twintig wedstrijden op het hoogste niveau. Zelfs bij de Belgische U21 was hij nog nooit eerder geselecteerd. À la Remco Evenepoel dus meteen naar de profs gekatapulteerd.



Uitzonderlijke techniek

Het is een sprong die alleen voor de grootste talenten is weggelegd. Op Neerpede zal iedereen bevestigen dat Debast in die categorie valt. ’t Was geen toeval dat Vincent Kompany hem twee seizoenen geleden op 16-jarige leeftijd voor de leeuwen gooide in toppers tegen Club en Antwerp.



Nadien verdween de Hallenaar weer even naar het achterplan, maar in februari volgden opeens vier opeenvolgende basisplaatsen. De trein leek definitief vertrokken. Tot een vervelende voetblessure roet in het eten gooide. Debast stond maanden aan de kant, maar keerde dit seizoen sterker terug. "Het was indrukwekkend om hem te zien spelen", loofde de bondscoach. Als enige veldspeler van Anderlecht miste hij nog geen minuut in de competitie. Een zeldzaam lichtpunt bij een zwalpend paars-wit door zijn uitzonderlijke techniek, secure passing en gretigheid in de duels.

Gemener zijn

Dat laatste was lange tijd een werkpunt, want van opleiding is Debast eigenlijk geen verdediger. Tot de U15 speelden Anderlecht-coaches de kersvers Rode Duivel steevast uit als aanvallende middenvelder of rechtsvoor. Onder meer door een stevige groeispurt - Debast is 1m91 - dwong een carrièreswitch zich op. "In het begin was ik gefrustreerd omdat ik niet zo beslissend kon zijn voor het doel, maar al snel vond ik het leuk om de hele wedstrijd voor me te hebben”, vertelde hij daar ooit over.

Ik had verdedigend veel werk en moest gemener leren zijn. Zeno Debast

Zeker onder Craig Bellamy zette Debast snel stappen bij de beloften van de recordkampioen. “Voor ik onder Bellamy speelde, had ik nog nooit van mijn leven getackeld”, lachte Debast eens in een interview met La Dernière Heure. “Zelfs ingooien was mij onbekend. Ik had verdedigend veel werk en moest gemener leren zijn.”

Scampi