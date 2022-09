"Ge zit op dezelfde tijd als Lampaert", krijgt Lennert Van Eetvelt te horen, daarna kwam het verval

Belofte Lennert Van Eetvelt heeft zijn tijdrit op het WK in Australië achter de rug. Hij begon heel goed, maar moest gaandeweg meer en meer tijd toegeven op de Deen Carl-Frederic Bévort. Hoofdschuddend kwam hij over de streep, hij was niet tevreden. Opvallend: de bondscoach begeleidde hem met een luidspreker, Van Eetvelt droeg geen oortjes. Je hoort hem de hele tijd tips en aanmoedigingen geven.