Alec Segaert met ambitie voor WK-tijdrit: "Europese titel heeft me veel vertrouwen gegeven"

Is Alec Segaert de renner die het best aangepast is aan het Australische ritme? "Dat denk ik niet. Hier waren nog al wat andere renners, maar van de Belgische selectie ben ik hier wel al het langst", vertelt de Europese kampioen, die sinds 6 september in Australië vertoeft.

"Ik wil niets aan het toeval overlaten, ik wil helemaal fris en met het juiste bioritme aan de start staan. Ik voel nu niets meer. Ik heb ook in het begin weinig last gehad van een jetlag. Ik had thuis al wat proberen te anticiperen en mijn bioritme al wat aangepast in België en in het vliegtuig. Dat zit altijd wel in je lijf, maar als je er goed op voorhand bent, raakt het er wel uit."

Wat denkt Segaert van het parcours? "Het parcours verkennen is niet eenvoudig want het is in het centrum. Door de verkeersdrukte is dat geen pretje."