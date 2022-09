Kan Mas Evenepoel nog bedreigen in Spanje? "In principe kan Remco niks meer overkomen"

Remco Evenepoel zal vandaag en morgen Enric Mas nog in de gaten houden in de Vuelta. De Spanjaard staat 2e in het klassement en heeft een achterstand van 2'07" op Evenepoel. Kan Mas deze Vuelta nog winnen? "Hij draagt een enorme druk met zich mee", vertelt Christophe Vandegoor aan Radio 1.

Op de slotklim donderdag probeerde Enric Mas het vuur aan de schenen te leggen van leider Remco Evenepoel, maar onze landgenoot was oppermachtig in de 18e etappe. Evenepoel klopte Mas in de sprint op de Alto del Piornal en ging aan de haal met bonificatieseconden. De Spanjaard moet vandaag en morgen opnieuw alles uit de kast halen om Evenepoel van de rode troon te stoten. "Ik denk niet dat Mas Evenepoel nog kan bedreigen", begint Christophe Vandegoor, die de Vuelta voor Sporza in Spanje op de voet volgt. "Mas heeft het al enkele keren geprobeerd in vorige ritten, maar dat is enkel wat kietelen. Evenepoel zit meteen in zijn wiel."

Erfenis van Contador, Valverde en Rodriguez

Mas heeft nog twee kansen om iets aan de voorsprong van de 22-jarige renner van Quick Step-Alpha Vinyl te veranderen. "De Spanjaard is een goeie renner, maar er rust een druk op zijn schouders van het Spaanse wielervolk. Hij draagt de erfenis van Alberto Contador, Alejandro Valverde en Joaquim Rodriguez met zich mee", aldus Vandegoor.

Alberto Contador is de laatste Spaanse winnaar van de Vuelta. 8 jaar later kan Mas daar verandering in brengen, maar volgens Vandegoor is dat geen must. "In zijn hoofd is Mas al meer dan tevreden dat hij zondag op de 2e plaats staat op het eindpodium in Madrid."

Zonder een inzinking of een val kan Evenepoel in principe niets meer overkomen. Christophe Vandegoor aan Radio 1