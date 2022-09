Pedersen zet puntentrui extra in de groene verf, Evenepoel is één bergrit verwijderd van eindzege

Rit 19 in een notendop:

Pedersen maakt favorietenrol waar

Op de Puerto del Pielago probeerde niemand van de klassementsmannen iets te forceren. Dat was in het voordeel van Mads Pedersen, want de sprinter overleefde de laatste klim met overschot.

Morgen is het de beslissende dag voor de klassementsmannen, maar de 19e etappe was een uitgelezen kans voor een vroege vlucht of voor sprinters à la Mads Pedersen.

Mads Pedersen: "Onze Vuelta is al geslaagd"

Mads Pedersen sprintte naar een 3e ritzege met dank aan knap werk van zijn ploeggenoten. "“Het was heel moeilijk om de boel te controleren vandaag, maar het team was echt impressionant. Iedereen was heel toegewijd en hebben zo hard gewerkt om de drie sterke vluchters terug te halen. Ik ben ze heel dankbaar. Deze overwinning is voor hen, want zonder hen was het niet gelukt", vertelt Pedersen in het flasinterview.

Zijn ploeggenoten brachten Pedersen in een zetel naar de finish in Talavera de la Reina. "Als Scotson aanviel, had ik nog steeds Tiberi voor mij. Hij ziet er misschien smal uit, maar hij heeft echt veel kracht, dus ik wist dat hij Scotson binnen schot ging kunnen houden. Een sprint als deze is nooit gemakkelijk, want er is heel wat kwaliteit in het peloton. En als er iemand aanviel, ging er naar mij gekeken worden om ze terug te halen.”

“Ik heb nu drie overwinningen, dat is al veel meer dan we verwacht hadden. We moeten morgen nog overleven en dan kunnen we zien wat er nog mogelijk is in Madrid. Maar onze Vuelta is sowieso al geslaagd.”