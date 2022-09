Remco Evenepoel weet met vreugde geen blijf na tweede ritzege: "Meest perfecte dag ooit"

"Dit is een nieuwe mijlpaal in mijn carrière", straalde Remco Evenepoel in het flashinterview. "Het was nochtans een zware rit met pittige klimmetjes in de finale. Zeker door de vroege aanval van UAE met Almeida. Maar ik ben kalm gebleven - dat is misschien mijn grootste les geweest."

Zelfs toen Robert Gesink in de slotkilometer nog voorop reed, panikeerde Evenepoel allerminst. "Pas op 200 meter besliste ik te gaan. Deze winter heb ik veel gewerkt op mijn sprint. Het is fijn om te zien dat dat zich nu ook terugbetaalt."

"Winnen in de rode leiderstrui op een aankomst bergop: dat is gewoon geweldig. Het was de meest perfecte dag ooit."