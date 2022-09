Rustdag in de Vuelta: Enric Mas: "Ik blijf dromen en knokken tot in Madrid"

clock 15:55 15 uur 55. Misschien wordt dit wel mijn jaar, maar met Roglic en Evenepoel bots ik op twee sterke tegenstanders. Roglic heeft de ervaring, Remco is de jonge uitdager. Het wordt een interessante week, om te zien hoe zij koersen en hoe sterk ze nog zijn, maar dat geldt ook voor mij. Ik kan ook nog een slechte dag hebben of andere zaken kunnen een rol spelen. . Enric Mas (Movistar). Misschien wordt dit wel mijn jaar, maar met Roglic en Evenepoel bots ik op twee sterke tegenstanders. Roglic heeft de ervaring, Remco is de jonge uitdager. Het wordt een interessante week, om te zien hoe zij koersen en hoe sterk ze nog zijn, maar dat geldt ook voor mij. Ik kan ook nog een slechte dag hebben of andere zaken kunnen een rol spelen. Enric Mas (Movistar)

clock 15:54 15 uur 54. Enric Mas: "Het podium of misschien wel meer blijft door mijn hoofd gaan". "Ik ben kalm en gemotiveerd voor de derde en beslissende week van de Vuelta", sprak Enric Mas (Movistar) op de rustdag. "Het podium of misschien wel meer blijft door mijn hoofd gaan. Maar tegelijkertijd ben ik voorzichtig, er volgen nog veel moeilijke dagen. Er kan nog veel gebeuren en misschien worden er ook wel bepaalde allianties gevormd die bepalend kunnen zijn." Evenepoel verloor tijd afgelopen weekend, maar staat wel nog steeds 1'34" voor in het klassement op Primoz Roglic en 2'01" op Enric Mas. "Remco doet het nog steeds goed", weet ook Mas. "Hij was de sterkste, maar de voorbije twee ritten liet hij zwakte zien. Al heeft hij nog steeds een mooie voorsprong en dat geeft hem wellicht mentaal voordeel en een zekere gemoedsrust. Anderzijds, in twee etappes hebben we nu ruim 1 minuut teruggewonnen, wie zegt dat we dat de komende dagen ook niet nog kunnen doen? Ik blijf dromen, en knokken, tot in Madrid."

clock 15:26 15 uur 26. "Heb bewezen dat ik ook op grote hoogte kan presteren". "Voor deze Vuelta was er voor mij een groot vraagteken en dat was hoe ik zou presteren boven de 2500 meter. Ik denk dat ik het goed heb gedaan. Ik kon mijn power houden en ben niet ontploft. Dat geeft moed voor de toekomst."



clock 15:20 15 uur 20. Evenepoel: "De strijd ligt nog helemaal open in deze Vuelta. Ik ben op mijn hoede voor heel de top 5. Hoe meer etappes ik doorkom zonder tijdverlies, hoe beter. En dan wordt het zaterdag nog een grote strijd in de laatste bergrit."

clock 15:17 15 uur 17. Mijn grootste angst? Ziek worden en niet kunnen finishen. Dat zou een nachtmerrie zijn. Remco Evenepoel.

clock 15:12 15 uur 12. Val speelde Evenepoel parten in het weekend. "Door mijn val had ik heel stijve benen zaterdag en zondag. Ik kon amper op de pedalen staan en dat heb je toch wel nodig op zulke steile cols. Maar vandaag voel ik me beter. De stijfheid is aan het verdwijnen."

clock 15:10 15 uur 10. Toen Mas gisteren aanviel, heb ik niet gepanikeerd. Ik wist dat hij een vrij grote achterstand had en wou niet boven mijn limiet gaan. Remco Evenepoel.

clock 15:10 15 uur 10. "We hebben vorige week gezien dat een val snel gebeurd is". "Ik besef dat ik de eerste Belgische winnaar van een grote ronde kan worden in lange tijd, maar er zijn nog zes zware dagen dus we moeten kalm blijven. Vorige week hebben we met Julian en mezelf gemerkt dat een val snel gebeurd is."

clock 14:40 14 uur 40. Om 15u persconferentie met Remco Evenepoel. Remco Evenepoel vertoonde de laatste dagen voor het eerst minieme tekenen van zwakte, maar de jonge Belg staat nog steeds comfortabel aan de leiding van het algemeen klassement. Voelt hij zich fris genoeg om de trui tot in Madrid vast te houden? En wie ziet hij als zijn voornaamste concurrenten? Om 15u weten we hoe hij zelf naar de laatste cruciale week kijkt. U leest het hier.

clock 12:18 12 uur 18. Etappe van morgen. Net als na vorige rustdag krijgen de klassementsmannen ook nu een dagje om er weer in te komen. De etappe naar Tomares, nabij Sevilla, is op papier een vrij eenvoudige. In de 191 kilometer die het peloton moet afleggen zit geen enkele gecategoriseerde klim. Een voorlaatste kans voor de sprinters dus? Ja, maar in de finale zitten wel nog een paar kleine hindernissen. Op 8 kilometer van de streep ligt er nog een klimmetje van anderhalve kilometer aan 6,1%, en ook nadien is het nog zenuwachtig. De laatste kilometers bevatten nog enkele scherpe bochten en de aankomststrook is licht hellend. Voor Evenepoel en co is het zaak van uit de problemen te blijven.

clock 11:59 De rustdag komt welgekomen voor het Vuelta-peloton. 11 uur 59.