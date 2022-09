Trotse Louis Vervaeke glundert: "Kippenvel om voor de leider te mogen rijden"

Het leek een tactisch masterplan. Louis Vervaeke trok samen met Fausto Masnada in de grote vlucht van de dag en kon op die manier op de slotklim nog geweldig werk voor Remco Evenepoel opknappen.

"Het was niet echt de bedoeling om mee te glippen in de vlucht, maar het was heel moeilijk om te controleren en Jumbo en Astana reden heel offensief", aldus Vervaeke.

"Dan leek het ons beter om mee te gaan in de vlucht. Je kan beter aanvallen dan in de verdediging gedrukt te worden. Het heeft ideaal uitgepakt."