Hoe zwaar is de slotweek van de Vuelta? "Zaterdag is een superlastige etappe"

"Hij heeft dit weekend 1 minuut verloren. Dat is niet weinig", analyseert Christophe Vandegoor, "Maar Evenepoel blijft rustig en dat is ooit anders geweest, denk aan de Giro."

Waar ligt het zwaartepunt?

"Maar zaterdag is een superlastige etappe: aankomst boven na 3.800 hoogtemeters. Dat is een lastig ding."

"Woensdag tel ik 2.500 hoogtemeters met een klim van 2e categorie, in principe is dat geen probleem."

De 3e week rit per rit

De slotklim is een col van ongeveer 10 kilometer aan 5,1 procent. Dat milde percentage wordt wel vertekend door een mals tussenstuk. Wellicht is dit nog niet de dag waarop de klassementsmannen hun duivels ontbinden.

De laatste bananenschil in deze Vuelta. In deze lange etappe kan een ploeg met voldoende brandstof in de tank nog een bommentapijt uitwerpen. De leider moet zelf fris genoeg zijn en moet een kaarsje branden voor zijn ploeg. Wie snel geïsoleerd geraakt, kan geroosterd worden in dit mijnenveld.