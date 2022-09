Patrick Lefevere geeft unieke inkijk in de rode rush van Remco: "Betekenisvol, na al die opofferingen"

Ploegbaas, maar vooral supporter van zijn succes. Patrick Lefevere heeft de voorbije weken vol bewondering naar de Vuelta van Remco Evenepoel gekeken. De sterke man van Quick Step-Alpha Vinyl gaf aan de tafel van Vive le Vélo een unieke inkijk in het parcours van zijn poulain. "Hij heeft getoond dat hij een grote kampioen is", vertelt Lefevere.

Vier jaar geleden zat Patrick Lefevere ook al eens aan de tafel van Vive le Vélo. De nog onbekende Remco Evenepoel had toen net voor zijn ploeg, Quick-Step, getekend.

"Ik zal gelukkig zijn als we met de ploeg ooit een overwinning kunnen halen met Remco in de Tour. Dat zal vanuit het rusthuis zijn voor mij wellicht", vertelde Lefevere toen.

De sterke man van Quick Step-Alpha Vinyl zat gisteren opnieuw aan tafel bij Karl Vannieuwkerke. Nog lang niet van plan om te stoppen als teammanager, laat staan naar een rusthuis te verhuizen. Met de recente prestaties van Remco Evenepoel in de Vuelta lijkt zijn droom haalbaarder dan ooit. "Ik hoop het nog steeds. We hebben altijd gezegd dat 2025 een mooie termijn is." "Vandaag heeft hij alleszins laten zien dat hij een grote kampioen is. Iedereen zat op de limiet in de finale van de rit. Een echte kampioen maakt daar het verschil. Dat deed hij met dat ultieme sprintje in de laatste rechte lijn."



Pater(ick) Familias

Evenepoel lijkt zo al voor te liggen op zijn groeischema. Ook Lefevere zelf is verbaasd over de stormachtige ontwikkeling van zijn renner.

"Ik zou liegen wanneer ik zou zeggen dat ik dit verwacht had. Ik had gedacht aan een top 10-plek en eventueel een ritoverwinning, maar natuurlijk hoop je op meer. Dit betekent heel veel voor hem en voor ons. We weten welke opofferingen Remco heeft gedaan." Dat Lefevere een nauwe band heeft met Evenepoel is geen geheim. Naast ploegbaas is hij vooral een grote supporter van het succes van zijn poulain. Vanaf dag 1, toen de jonge Remco zijn kantoor binnenliep, ontfermde Lefevere zich over de tiener.

Ik ben vaak een betere vader geweest voor mijn ploeg, dan voor mijn kinderen Patrick Lefevere

Zo vertelde hij aan de ouders van Evenepoel dat hij over hun zoon zou waken alsof het zijn eigen kind was. Dat bleek geen loos verkooppraatje te zijn. "Ik ben vaak een betere vader geweest voor mijn ploeg dan voor mijn kinderen."

In goede en kwade dagen. "We zijn met de val van Jakobsen en Evenepoel de laatste jaren getergd geweest als ploeg. Ik was verscheurd en heb toen enorm dicht meegeleefd met het gezin Evenepoel."

Ook nu waakt de teammanager - in alle gekte - als een beschermengel over zijn renner. Niet op de voorgrond, wel achter de schermen. "We mogen het vel van de beer nog niet verkopen voordat die geschoten is. Ons team beleeft momenteel een gloriemoment, maar ik probeer iedereen overal rustig te houden. Ik wil niet meer de Remco-mania die hij gevoeld heeft in de Giro." "Zelf laat ik hem dan ook zo veel mogelijk met rust. Ik heb contact met hem met korte telefoontjes en Whatsapp-berichtjes, maar ik laat hem vooral zichzelf zijn."

De blauwdruk naar rood

Het vertrouwen in Evenepoel is groot. Ook vanaf een afstand zag Lefevere dat het goed zat. Als een goede huisvader kon Lefevere die stelling ook met details staven. "Ik heb de laatste dagen gezien dat Remco heel veel naar zijn metertje kijkt. Enkel de laatste 100 meter gaat hij eens in het rood, zoals vandaag. Dat toont dat hij enorm lucide is en weet waar hij mee bezig is." Ook de tegenstander van Remco, Enric Mas, is een oude bekende van Lefevere, die 1 groot verschil ziet tussen de twee kemphanen. "Ik ken Mas natuurlijk. Ik heb hem bij de jeugd opgevist omdat hij veel talent had. Het is een uitstekende renner en een mooie mens, maar hij mist wat killersinstinct. Dat heeft Remco wel."

Iedereen had kritiek, maar we hebben getoond dat we een kwalitatief sterk klimblok hebben Patrick Lefevere