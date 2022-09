Fred Wright reageert verbaasd op uithaal van Roglic: "Dit is oneerlijk"

In de laatste rechte lijn van rit 16 ging het helemaal fout voor Primoz Roglic. In de sprint week hij van zijn lijn af en kwam hij na contact met Fred Wright hard ten val. Zijn blessures waren te zwaar en hij gooide de handdoek in de Vuelta.

Vandaag kwam Roglic met een duidelijk statement op de website van Jumbo-Visma. De Sloveen schoof de schuld voor de val in de schoenen van Wright en noemde het "onaanvaardbaar".

De 23-jarige Wright reageerde vanavond op Twitter. "Na de rit vandaag zat ik nog vol emoties toen ik op de bus kwam en las wat Jumbo op zijn site had gezet. Het deed pijn om het te lezen en ik ben behoorlijk teleurgesteld."

"Ik vind het oneerlijk. Het team en ik hebben vandaag nog een keer naar de beelden van de val gekeken en ik vind eerlijk gezegd dat ik niets verkeerds heb gedaan. Dit was een koersincident."

Wright benadrukte nog een keer zijn respect voor Roglic. "Hij is een fantastische renner, ik begrijp dat hij heel ontgoocheld moet zijn. Ik vind het heel jammer voor hem."

De jonge Brit kreeg blijkbaar al wat bagger over zich heen op sociale media. "Ik heb enkele gemene reacties gekregen, maar ik waardeer de positieve boodschappen."