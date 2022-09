Vuelta-peloton leeft mee met onfortuinlijke Roglic: "Het was een genoegen om tegen je te strijden"

Primoz Roglic heeft de handdoek in de ring geworpen. De schade na zijn val van gisteren was te groot om verder te fietsen. Door de opgave van de Sloveen is Remco Evenepoel zijn voornaamste concurrent kwijt, maar dit is ongetwijfeld niet de manier waarop de jonge Belg dat graag had zien gebeuren. Ook de rest van het Vuelta-peloton leeft mee met Roglic. Een overzichtje van de reacties.