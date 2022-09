Primoz Roglic stapt uit de Vuelta: "Jammer, hij had nog ambitieuze plannen"

Primoz Roglic stak gisteren zijn hand uit naar wat tijdwinst in de 16e rit, maar plots smakte de Sloveen in de laatste hectometers stevig tegen de grond. Bebloed en groggy bolde hij over de streep.



Volgens het medische bulletin van de Vuelta-organisatie had Roglic bloeduitstortingen en schaafwonden opgelopen aan rechterelleboog, -heup en -knie. Jumbo-Visma voerde ook eigen onderzoeken en besliste de nacht af te wachten.



Vanochtend zou de beslissing vallen na overleg met de teamdokter. Het verdict: stoppen.



"Spijtig genoeg zal Roglic niet meer van start gaan in de 17e rit ten gevolge van zijn val gisteren", luidde het in een tweet.



Zijn ploeg steekt haar kopman nog een hart onder de riem: "Word snel beter, kampioen. Bedankt voor alle mooie momenten in deze Vuelta. Je had nog ambitieuze plannen voor de laatste dagen, maar het mag jammer genoeg niet zijn."



Roglic won de voorbije 3 edities van de Ronde van Spanje. Hij won in deze ronde de 4e rit. Nu de Sloveen wegvalt, wordt de Spanjaard Enric Mas tweede in de stand, op 2'01" van Evenepoel.