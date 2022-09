Ploegleider Roglic: "Verwondingen zullen harder doorwegen dan die 8 gewonnen seconden"

Het was een van de meest bizarre aankomsten in een grote ronde ooit. Primoz Roglic die op avontuur ging, Remco Evenepoel die dan lek reed en vervolgens Roglic weer die in de laatste rechte lijn hard tegen het asfalt smakte.

"Bizar is het juiste woord", vertelde Addy Engels, ploegleider bij Jumbo-Visma, na de finish. "Ons plan was echt om ervoor te gaan. Voor de ritwinst, maar natuurlijk ook om zo tijd terug te pakken in het algemene klassement. De finale lag ons."

"Het plan had maar een kleine kans op slagen, maar het liep heel goed. Roglic kwam vooraan met een klein groepje en kon naar de finish. Alles liep perfect... tot alles misliep in de laatste 200 meter."

"We hebben zelf niet eens gezien wat er gebeurd is. We keken op televisie, maar de crash hebben we gemist. We dachten gewoon dat Roglic in die eerste groep zat en plots horen we van zijn val."

Roglic pakte wel 8 seconden terug op rode trui Evenepoel. "Ja, dat klopt. Maar we moeten afwachten hoe erg hij gewond is. Want dat hij gewond is, is duidelijk. Hij zit nu in de bus en probeert alles schoon te maken. Pas daarna zullen we iets weten."

"Het ziet ernaar uit dat zijn blessures harder zullen doorwegen dan die 8 gewonnen secondjes."

Over de lekke band van Remco zei Engels niet veel. Hadden ze gezien dat de rode trui niet meer in het peloton zat? "We hebben daar niet op gereageerd. We wilden gewoon alles geven tot aan de finish en dan zouden we wel zien."