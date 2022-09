Lag "kauwgombal" aan de finish aan de basis van Primoz Roglic' val?

De vreemde val van Primoz Roglic in de slotfase van de 16e etappe van de Vuelta roept veel vragen op. Er wordt volop gespeculeerd dat de Sloveen zich in de sprint liet ringeloren door een bobbel - iets wat lijkt op samengetroepte kauwgom of een andere gesmolten substantie - op het wegdek. Al lijken de beelden te insinueren dat Roglic zich tijdens de sprint te ver van het goedje bevond.