Primoz Roglic bijt van zich af na valpartij: "De manier waarop crash gebeurde is onaanvaardbaar"

Primoz Roglic sprak vandaag voor het eerst na zijn valpartij in de Vuelta. De ontgoocheling bij de Sloveense kopman is groot. Zo uitte Roglic scherpe kritiek op Fred Wright, met wie hij botste in de etappe van dinsdag.

"Dit was niet oké", vertelde de renner van Jumbo-Visma over de botsing met Fred Wright. "Dit hoort niet te gebeuren. Mensen gaan snel verder alsof er niets is gebeurd. Voor mij geldt dat niet. Dit is niet de manier waarop ik wil dat de sport verder gaat en dat wil ik duidelijk maken."