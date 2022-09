Nederlandse doelman Piet Schrijvers, de "Beer van de Meer", is overleden

Piet Schrijvers brak in 1968 door bij FC Twente. Als semiprof, want overdag werkte de doelman bij een betoncentrale.

Hij schopte het tot de nationale ploeg van Nederland en had na het forfait van Jan Van Beveren gehoopt eerste doelman te worden op het WK 1974. Maar het was Jan Jongbloed die verrassend de voorkeur kreeg en zo de WK-finale tegen West-Duitsland mocht spelen.



Ondanks die tegenslag kon Schrijvers wel een transfer naar Ajax afdwingen, waar hij door zijn forse verschijning (meer dan 100 kilogram) de bijnaam de "Beer van de Meer" kreeg. Met Ajax werd hij 5 keer kampioen.

Op het WK van 1978 was Schrijvers wel de onbetwiste nummer 1 bij Oranje, maar ook deze keer miste hij de finale, nu door een blessure.



In zijn nadagen ging Schrijvers nog uitbollen bij PEC Zwolle. Geen groot succes, getuige zijn bijnamen de "Bolle van Zwolle" en het "Lek van PEC".



In 2019 werd bekendgemaakt dat Schrijvers aan de ziekte van Alzheimer leed. Hij overleed 3 jaar later, op 75-jarige leeftijd.