Beste schutter van het seizoen krijgt vanaf nu "Müller-trofee" op Gala van de Gouden Bal

Weinig voetballers waren in hun carrière doeltreffender dan de vorig jaar overleden Duitser Gerd Müller. De ex-spits van onder meer Bayern München wordt nu door de organisatoren van de Gouden Bal geëerd met een eigen prijs.

De speler die in het voorbije seizoen de meeste doelpunten wist te scoren voor zijn club en zijn land bij elkaar mag tijdens het gala de Müller-trofee in ontvangst nemen.

Op 17 oktober weten we wie het eerste exemplaar in zijn prijzenkast mag stallen. Zonder verrassingen wordt dat Robert Lewandowski. Die scoorde in het seizoen 2021-2022 51 keer.