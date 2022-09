Vive le Vélo gemist? Herbekijk de beste fragmenten van de aflevering

In de tweede Vive le Vélo gewijd aan de Vuelta ontving Karl Vannieuwkerke in Domein Coloma in Sint-Pieters-Leeuw ex-renners Eddy Planckaert en Fons De Wolf, die allebei tal van ritten wonnen in de Ronde van Spanje, en Yvan Vanmol. De jarenlange ploegdokter van Quick Step-Alpha Vinyl kon heel wat inside info geven over de leider van de Vuelta. Zeker na de knotsgekke rit van vandaag.