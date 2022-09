Freddy Maertens vindt Evenepoel een mooie opvolger: "Hij moet wel klein beetje op z'n streken letten"

13 van 19 ritten

Er waren in die Ronde van Spanje 19 ritten en Freddy Maertens won er 13.

“Ik won ook de sprints waar je bonificatieseconden haalde, zo veel mogelijk”, vertelt Maertens. “In de bergritten probeerde ik de schade te beperken.”

Freddy Maertens was wereldkampioen toen hij de Vuelta in 1977 won. In de wereldtitelstrijd van 1976 in Italië was thuisrijder Francesco Moser voorop, Maertens reed ernaartoe. Het liep uit op een sprint.

"Hij heeft mij 10 miljoen Belgische frank aangeboden om hem te laten winnen. Ik zei: "Neen, ik kan ook winnen."”

Zou je Remco Evenepoel een mooie opvolger vinden voor jou? “Ja, het is een mooie renner, hij zit goed.”

De 70-jarige Maertens heeft nog een beetje advies voor de 22-jarige Evenepoel. “Hij moet een klein beetje op zijn streken letten, als ik dat mag zeggen. Hij moet daarvoor niet kwaad zijn.”