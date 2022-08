Verrassing Stan Dewulf naar WK wielrennen als luxeknecht: "Of ik in dienst wil rijden? Natuurlijk!"

Stan Dewulf is de suprise van de chef, Sven Vanthourenhout. De Belgische bondscoach neemt de 24-jarige renner van AG2R-Citroën mee naar het WK wielrennen in Wollongong.



Een verrassing, ook voor Dewulf zelf.



"Eerlijk gezegd had ik het niet verwacht na de Tour. Het is een eer dat ik erbij mag zijn, zeker als je kijkt naar de weelde aan wielrenners die we in België hebben. Dit kan ik alvast schrappen van mijn bucket list."



"Ik heb dan ook volmondig "ja" gezegd toen de bondscoach me belde. Hij vroeg me of ik het zag zitten om een WK in dienst te rijden. Natuurlijk!"