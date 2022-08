Wie neemt bondscoach Sven Vanthourenhout mee naar het WK in Wollongong?

2 kopmannen en 1 tijdrijder

Die vacature voor de tijdrit wordt meer dan waarschijnlijk ingevuld door Yves Lampaert , ook al was hij na de Tour op de sukkel en paste hij voor het EK.

De Canadese koersen en het vervolg van de Ronde van Spanje zullen bepalen wie aan de vooravond van 25 september net iets harder op tafel mag kloppen en in de pikorde dus een streepje voor heeft.

Vorig jaar spraken ze vooral na het WK in Leuven niet dezelfde taal, maar dit jaar - zo liet de bondscoach de voorbije weken uitschijnen - trekt België met 2 kopmannen naar het WK in Wollongong: Wout van Aert en Remco Evenepoel .

Nog 3 certitudes

Voor het WK - schijnbaar een cocktail van de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik - was Tiesj Benoot als wegkapitein een no-brainer, maar na zijn val op stage in Livigno zit zijn seizoen er al op.

Jasper Stuyven werd vorig jaar 4e in zijn thuisstad.

Wie vervangt Tiesj Benoot?

Met Van Aert, Evenepoel, Lampaert, Van Hooydonck, Stuyven en Teuns lijken dus al 6 van de 8 rugnummers ingevuld.

Vooral een vervanger aanduiden voor het takenpakket van Benoot zal Sven Vanthourenhout met knip- en plakwerk hebben opgezadeld.

Wie veelal geciteerd wordt in die carrousel, is Jan Bakelants. Op zijn 36e bewijst Bakelants dat het met zijn najaarsvorm meer dan snor zit en een belangrijk pluspunt is dat hij met zowel trainingsmakker Van Aert als met Evenepoel goed opschiet.

Ook Dries Devenyns (39) is een routinier, maar de vakman weigerde in 2020 een WK-selectie om niet in conflict te komen met de WK-ambities van boezemvriend en ploegmakker Julian Alaphilippe. Houdt hij dat uitgangspunt vast en past hij opnieuw?