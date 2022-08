Tourwinnaar Jonas Vingegaard trekt niet naar Australië voor het WK

Het leven van Jonas Vingegaard (25) is deze zomer helemaal veranderd na zijn eindzege in de Ronde van Frankrijk.

De Deen wordt sinds zijn triomf in Parijs op 24 juli geleefd en heeft sindsdien op een zeldzaam criterium na niet meer gekoerst.

Dat zal hij over ruim een maand ook niet doen op het WK. De tijdrit (18 september) en de wegrit (25 september) staan niet op zijn programma, zo laat de Deense wielerbond weten.

Vingegaard verkiest een eindeseizoensprogramma bij zijn werkgever. "Het is jammer. We hebben met hem en Jumbo-Visma overlegd, maar ze vinden het beter om te rusten en dat respecteren we. Je moet fysiek en mentaal klaar zijn", legt bondscoach Anders Lund uit.

De Deense bondscoach kon wel al 4 certitudes verklappen: Magnus Cort, Soren Kragh Andersen, Jakob Fuglsang en Mattias Skjelmose Jensen.