Wat is het verschil tussen de Europa en Conference League voor KAA Gent?

De stress van Anderlecht en Antwerp heeft KAA Gent niet. Toch is het Europese lot van de Buffalo's nog onbeslist. Wordt het de Europa of Conference League? En zou het een drama zijn om door Omonia Nicosia uitgeschakeld te worden? Een blik op de cijfers.

KAA Gent springt vanavond de terugmatch van de Europa League in met de parachute van de Conference League. Gezien het resultaat in de heenmatch tegen Omonia Nicosia (0-2 verlies) is dat bijzonder welgekomen. Complotdenkers gooiden zelfs even de denkpiste de wereld in dat de Buffalo's zich bewust laten "afzakken", om zo tegen haalbaardere tegenstanders meer euro's en coëfficiëntpunten binnen te halen. Maar wat is het financiële verschil tussen de Europa en Conference League nu? Op vlak van "startgeld" scheelt dat zo'n 700.000 euro. Een aardige som.

Europa League Conference League 3.630.000 euro 2.940.000 euro

KAA Gent zou die evenwel kunnen compenseren tegen de "makkelijkere" tegenstanders in de Conference League. Een zege levert daar 500.000 euro op tegenover 630.000 euro in de Europa League. Bij een draw is dat respectievelijk 166.000 euro en 210.000 euro. Een hypothese: stel dat KAA Gent 12 punten haalt in de Conference League en er dat in de Europea League maar 7 zouden zijn. Dan cashen de Buffalo's 530.000 euro meer in de eerste competitie.

Europa League Conference League 630.000 euro per zege 500.000 euro per zege 210.000 euro per draw 166.000 euro per draw

Goed presteren levert sowieso nog extra centen op bij groepswinst of een tweede plaats. Daar zijn de verschillen tussen beide competities aanzienlijk. Máár een derde plek in de Europa League volstaat wel om opgevangen te worden in de Conference League.

Europa League Conference League 1.100.000 euro bij groepswinst 650.000 euro bij groepswinst 550.000 euro als runner-up 325.000 euro als runner-up

+ + 500.000 euro bij kwalificatie knockout-ronde 300.000 euro bij kwalificatie knockout-ronde 1.200.000 euro bij kwalificatie 1/8e finale 600.000 euro bij kwalificatie 1/8e finale

Toch wil algemeen manager Michel Louwagie niet te veel rekenen en speculeren. "Natuurlijk willen we nog doorgaan in de Europa League, anders zouden we niet vertrekken. In de heenmatch bleek dat we kwalitatief toch betere spelers hebben. Waarom zouden wij in Cyprus niet kunnen wat zij bij ons deden? Als we snel scoren, is er veel mogelijk."

Michel Louwagie voor het vertrek naar Cyprus.

Daarnaast is er nog een reden dat Louwagie - naast het "financieel duidelijke verschil" - graag verder wil in de Europa League. "Daar spreek je toch over bekendere tegenstanders. Het Gentse publiek wil sinds de Champions League grote namen zien langskomen in de Ghelamco Arena. Ook daarom willen we ons toch kwalificeren." Geef Louwagie eens ongelijk. In pot 1 van de Europa League prijken onder meer Manchester United, AS Roma en Arsenal. Het alternatief in de Conference League is wellicht Villarreal, Bazel en Slavia Praag. Dat spreekt toch een pak minder tot de verbeelding.

Dit is ons achtste seizoen op rij in Europa. Een knappe prestatie die misschien onvoldoende aandacht krijgt. Michel Louwagie