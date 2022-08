Tom Boudeweel over Europese tik voor AA Gent: "Geen rekening mee gehouden"

"Omonia Nicosia was vorig jaar 7e geworden in Cyprus en had nog maar één match gespeeld, de verloren Supercup tegen Limassol", schetst Tom Boudeweel de tegenstander van AA Gent.



"Bovendien is het een ploeg met een vrij oude kern. Van de basiself waren 7 spelers 30 jaar of ouder, met ook enkele spelers die in België een beetje afgeserveerd werden, zoals Bezoes of Diskerud."

"Zelf had ik ook een tegenstander verwacht die typisch Cypriotisch tijd zou winnen en content zou zijn met traag voetbal en een 0-0. Maar Omonia heeft me flink verrast in de 1e helft, waarin het hoog druk zette en heel goed speelde. Als je een ploeg bent die hoog druk kan zetten, komen zowat alle Belgische ploegen in de problemen."