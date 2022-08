Red Flames hoeven Noorse topspits Caroline Graham Hansen niet te vrezen

Caroline Graham Hansen zou het normaal gezien volgende week met de Noorse nationale ploeg opnemen tegen de Red Flames in de kwalificaties voor het WK 2023.



Noorwegen leidt in de poule met 3 punten voorsprong op België, het duel tussen de nummers 1 en 2 is dus mogelijk cruciaal en voor die belangrijke match kan de kersverse Noorse bondscoach Hege Riise dus niet rekenen op Graham Hnsen.

"Na hartproblemen en bijna 50 wedstrijden vorig jaar voel ik me nog steeds vermoeid, dus ik moet ervoor kiezen om naar mijn lichaam te luisteren", legt de aanvalster uit op Instagram.



Bondscoach Hege Riise betreurt het afhaken van de spits, maar heeft ook begrip. "Ik ben verdrietig, maar ik heb ook respect voor Caro en haar gezondheid", klinkt het.