WK-kwalificatietegenstander van de Red Flames moet op zoek naar nieuwe bondscoach

Niet het EK waar topland Noorwegen op gerekend had.

De Noren, die op een podiumplaats mikten in Engeland, overleefden de groepsfase niet. Na een 4-1 zege tegen Noord-Ierland volgde een vernederende 0-8 nederlaag tegen het gastland. Ook Oostenrijk bleek met 0-1 te sterk, waardoor de Noren pas op de derde plaats eindigden in groep A.

De bondscoach van de Noorse vrouwenvoetbalploeg, Martin Sjögren, kon zijn ontgoocheling niet verbergen en smeet vandaag de handdoek in de ring.

De 45-jarige Zweed, die sinds januari 2017 aan het roer stond, en zijn assistent Anders Jacobson hebben in onderling overleg met de federatie een punt gezet achter hun - nog tot augustus 2023 lopende - contract.

Onder Sjögren geraakte Noorwegen evenmin voorbij de eerste ronde op het EK 2017 in Nederland. De Noren werden er vierde in hun poule, achter nummer drie België. Twee jaar later bereikte Noorwegen wel de kwartfinales op het WK in Frankrijk.

De Noren moeten dus in sneltempo op zoek naar een nieuwe bondscoach. Op 2 september nemen de Noren het op tegen onze Red Flames in de WK-kwalificatiecampagne.