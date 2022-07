Tine De Caigny was de heldin van de natie met haar doelpunt tegen Italië op he EK voetbal. In de aanloop naar de kwartfinale tegen Zweden maakte de Red Flame tijd voor een babbel met Sporza-analiste Imke Courtois. De Caigny verklapt onder meer dat ze zich bijna niets meer herinnerde van haar goal. "Maar ondertussen heb ik de beelden al vaak teruggezien", lacht ze.